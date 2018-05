L'assemblée de la dernière chance pour Aigle-Cité

Plus précaire que jamais, le sort de la faîtière des commerçants aiglons se réglera au cours d’une assemblée générale extraordinaire la semaine prochaine. Hors statuts depuis des semaines après des démissions en série, le groupement n’a plus à sa tête qu’un comité de trois rescapés, contre les sept exigés par le règlement et les neuf qu’il comptait encore l’an dernier à pareille époque.

Au-delà de cette irrégularité, des membres regrettent et dénoncent la vision minimaliste du président récurrent, le pharmacien Marcel Jacques Bacca, qui a officieusement repris les rênes en octobre dernier. Ce dernier annonçait dans nos colonnes vouloir s’en tenir aux activités d’animation classiques, quand la base aspire à voir ses généreuses cotisations (600 francs annuels) investies dans des projets plus ambitieux.

«Prélude à une dictature»

Deux camps s’affronteront donc au cours de cette réunion agendée à la suite d’une récolte de signatures, menée par un membre désormais isolé au sein de ce qu’il reste du comité. Didier Dvorak a réuni le cinquième des membres nécessaire pour exiger la tenue d’une session extraordinaire.

L’ordre du jour en dit long sur les intentions du président ad interim: l’unique point de débat consiste en une modification des statuts afin de concentrer le pouvoir entre les mains d’un comité de trois membres au moins. Et, comme il se doit lors de discorde, «en cas d’égalité des voix, celle du président décide».

La proposition aura-t-elle l’heur de convenir aux membres? Un petit coup de sonde laisse présager du contraire. «C’est tout bonnement le prélude à une dictature», se fâche un affilié. Quelles solutions pour sortir de la crise? «Soit on arrive à mettre en selle un nouveau comité motivé, soit il faudra dissoudre cette association et repartir de zéro, car je prédis qu’avec le maintien d’un comité à trois il y aura beaucoup de défections. Pour ma part, je ne souhaite pas rempiler dans ces conditions et, cas échéant, j’offrirai de sortir», assène Didier Dvorak. (24 heures)