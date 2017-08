L’attractivité de Rougemont sera renforcée

Après la réhabilitation réussie du mythique hôtel Valrose l’an passé, John Grohe lance un nouveau projet d’envergure à Rougemont. Avec ses partenaires et son équipe, l’homme d’affaires morgien vient de présenter les plans d’un nouveau Plan partiel d’affectation (PPA), prochainement mis à l’enquête.

Il englobe, en face du Valrose, de l’autre côté de la voie de chemin de fer, quelque 3000 m2. «Un espace idéalement situé, puisque à 50 m de la gare, une minute à pied du cœur du village et de son église, et à quelques centaines de mètres des remontées mécaniques de Videmanette», résume John Grohe. Un complexe multifonctions y sera érigé.

«Notre dessein est de contribuer à rendre plus attractive la porte ouest de la commune, comme cela a été fait avec la rénovation du Valrose», poursuit Claude Seris, chef de projet. «Nous sommes heureux que des privés investissent et se lancent dans des projets qui permettent de compléter notre offre. Nous les soutenons de notre mieux. La Commune de son côté procède et va continuer de procéder à l’amélioration des aménagements routiers dans ce secteur. L’attrait est capital et nous devons honorer notre inscription en février de cette année à l’Association des plus beaux villages de Suisse», détaille le syndic, André Reichenbach.

De son côté, Frédéric Delachaux, qui a vu les grandes lignes de ce qui pourrait s’appeler «Les Portes de Rougemont», trouve le projet «enthousiasmant». Pour le directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme, «ce futur complexe va par ricochet bénéficier à toute notre région.»

«Des lits bouillants»

Après destruction d’un immeuble d’habitation et de garages existants, un nouveau bâtiment de trois niveaux avec un parking souterrain sera construit. De style chalet, intégré avec harmonie aux constructions rodzemounaises existantes, le complexe comprendra 2500 m2 de surface de planchers.

«Nous souhaitons appliquer des tarifs abordables pour les randonneurs, touristes de passage, sportifs, etc»

Au dernier étage seront aménagés des appartements. «Ils seront exclusivement loués. Prioritairement à des collaborateurs et autres employés du domaine du tourisme de la région. Nous ne construisons pas des lits chauds, mais bouillants», s’amuse John Grohe. Le premier étage sera dévolu aux chambres d’hôtels, 22 en tout. «Nous souhaitons appliquer des tarifs abordables pour les randonneurs, touristes de passage, sportifs, etc», poursuit Clause Seris.

Le rez-de-chaussée sera la partie publique de l’édifice. Un marché paysan permettra aux producteurs authentiques du pays damounais de venir régulièrement proposer leurs denrées. Une laiterie-fromagerie y prendra également place. Une cafétéria proposera des produits frais. On pourra par exemple acheter du pain concocté sur place. Un centre de location et réparation de vélo, un autre pour le ski, peut-être une antenne de l’office du tourisme sont dans les tuyaux. Enfin, la culture locale sera présentée au travers notamment d’expositions.

Les instigateurs du complexe espèrent que le PPA sera légalisé d’ici à la fin de l’année, afin de pouvoir mettre à l’enquête la construction proprement dite début 2018. «18 mois seront nécessaires pour un projet devisé à 25 millions de francs», conclut John Grohe. (24 heures)