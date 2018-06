L’école catholique veut convertir le Chablais au chant

Ce ne sont pas simplement deux cases dans le programme réputé de l’école privée chablaisienne. L’arrivée d’une formation musicale axée sur l’art choral et vocal à la prochaine rentrée est portée par la conviction qu’une certaine «culture du beau» doit faire partie de la formation élémentaire des élèves. «Chaque école privée a ses spécificités et nous cherchons depuis plusieurs années à valoriser l’expression artistique», souligne le directeur, Philippe Luisier, qui a déjà mis du théâtre, du violon et du piano à l’agenda.

L’enthousiaste patron de l’établissement qui regroupe 152 élèves sur tout le cycle obligatoire, s’est adjoint l’appui de Jean-David Waeber, organiste et chef de chœur, pour mettre en place une formation musicale dense, incluse dans la grille horaire des enfants de la 3e à la 6e HarmoS, à raison de cinq périodes par semaine, facultative pour les plus grands. Deux répétitions hebdomadaires dans la continuité de la journée de classe seront également ouvertes aux enfants des écoles publiques de toute la région. Le tout gratuitement pour tous.

Cette Schola se veut «ambitieuse mais pas élitiste, se réjouit Jean-David Waeber. Ce ne sera pas seulement du chant mais aussi du solfège et un travail de pose de voix. Avec un bon encadrement, on peut littéralement faire exploser le niveau vocal des jeunes.» En travaillant un répertoire fondé prioritairement sur la musique sacrée – «c’est de là que vient toute notre musique et elle permet de bien faire sonner les voix» –, les cours et le chœur cultiveront aussi d’autres qualités. «Cela développe la fibre artistique en chaque enfant et s’accompagne d’une rigueur, d’une écoute, d’une concentration et d’une solidarité qui sont des valeurs que nous souhaitons promouvoir», note Philippe Luisier. Le projet recueille déjà un écho enthousiaste au sein de l’école et la première prestation publique de la Schola est déjà programmée le 22 décembre à l’église catholique d’Aigle.

(24 heures)