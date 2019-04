L’extension des horaires de commerces durant la Fête fâche Unia

Les commerçants de Vevey ne relâchent pas la pression sur leurs autorités afin de réduire le manque à gagner qui s’annonce en lien avec la tenue de la Fête des Vignerons du 18 juillet au 11 août. Ces derniers mois, ceux-ci ont déjà vu plusieurs mesures mises en place par la Municipalité, dont l’octroi de 200'000 fr. à l’Association des commerçants de Vevey pour organiser des actions. La Société industrielle et commerciale (SIC) et Manor ont en outre gagné un recours en justice contre la Ville et obtenu une modification de certains sens de circulation instaurés dès le début du chantier des arènes et le report de la fermeture de l’accès principal au parking de la grande surface au 1er juillet.

«Le règlement ne l’autorise pas»

Cette fois, ce sont des courriers réclamant une extension d’horaires avant et durant la Fête qui ont fait mouche.

L’Exécutif vient de décréter «une autorisation de fermeture à 20 h du lundi au samedi (ndlr: contre 18 h 30 aujourd’hui du lundi au jeudi, 20 h le vendredi et 17 h le samedi), et ce du 1er juin à la mi-août dans le périmètre de la Fête des Vignerons», explique le municipal PLR Étienne Rivier. Les commerces à caractère familial conservent leur droit d’ouvrir jusqu’à 22 h, 7 jours sur 7.

Cette décision va dans le sens d’une motion déposée lors du dernier Conseil communal par Antonio Cambes au nom du PLR. Le texte demandait en plus une extension de la mesure aux dimanches, «notamment pour les nombreux étudiants qui cherchent un job durant l’été», selon le motionnaire. Irrecevable: «Le règlement ne l’autorise pas, comme l’a confirmé la police du commerce», tranche Étienne Rivier.

Ce dernier annonce en outre la constitution d’une commission paritaire pour arbitrer les éventuels litiges entre employeurs et employés: «Nous avons en cela suivi une proposition formulée par Unia durant les discussions.»

«Méthodes inacceptables!»

Alors, heureux Unia? Loin de là, à entendre Maurizio Colella: «Plusieurs points étaient encore en suspens, notamment sur les compensations prévues, et une séance réunissant les différents interlocuteurs devait les régler avant toute décision, tonne-t-il. Et nous avions clairement communiqué notre désapprobation concernant une extension d’horaires avant l’ouverture de la Fête. La Municipalité a pris une décision unilatérale, émis une déclaration d’intention quant au dispositif de contrôle que nous proposions. C’est une rupture de dialogue et un passage en force! Je vais demander un avis de droit sur l’extension des horaires en dehors des dates de la Fête.»

La tension entre Unia et la Ville monte ainsi d’un cran. À l’automne déjà, le syndicat avait menacé de référendum une extension générale des horaires du samedi à 18 h. La Municipalité avait, dans la foulée, retiré le préavis qu’elle s’apprêtait à déposer. (24 heures)