L’extrême gauche appelle la Muni à démissionner

«Dans la mesure où elle entraînerait obligatoirement une élection partielle et sachant qu’ils pourraient être candidats à leur réélection, Madame la syndique Élina Leimgruber et Monsieur le municipal Étienne Rivier ne pensent-ils pas que leur démission serait un acte honorable et utile, source de renouveau et de retour au calme pour notre commune?» Dans une interpellation déposée jeudi au Conseil communal, le groupe Décroissance-Alternatives met la pression sur les deux derniers municipaux élus encore en poste à Vevey, après la suspension de Lionel Girardin (PS) en juin et de Michel Agnant et Jérôme Christen (Vevey Libre) en décembre.

Les deux Vevey Libre se sont déclarés favorables à l’idée d’une démission coordonnée. Élina Leimgruber et Étienne Rivier restent au contraire sur leur ligne. «L’idée d’une démission est encore moins d’actualité depuis la nomination par le Conseil d’État de deux personnes pour nous épauler (ndlr: Michel Renaud et Jacques Ansermet), une décision qui montre qu’il nous fait confiance, analyse la syndique. Cela ne ferait pas sens que nous devions assumer les faits potentiellement illicites commis par certains de nos collègues.»

Pour l’auteur du texte, Yvan Luccarini, il s’agit au contraire de «la seule porte de sortie». «La situation actuelle pose un très sérieux problème de démocratie avec deux municipaux nommés ne bénéficiant ni de la représentativité ni de la légitimité nécessaire à la bonne conduite de leur mandat. Une situation que l’on peut craindre de voir perdurer jusqu’aux prochaines élections de 2021. C’est inacceptable.» Et que répond-il à ceux qui ne manqueront pas de prétendre qu’il prépare la voie à sa propre élection, celle qu’il a manquée de peu en 2016? Faux, assure-t-il. Sans exclure d’être candidat cas échéant.

Décroissance-Alternatives juge tout aussi regrettable «la concentration du pouvoir entre les mains de deux personnes», soit celles d’Étienne Rivier et d’Élina Leim-gruber, forts de la voix prépondérante de la syndique. «On se retrouve avec une cheffe du village!» lance Yvan Luccarini. La situation actuelle n’est pas idéale, admet la principale visée, «mais elle est temporaire et nous espérons que la justice parviendra vite à une conclusion dans le cadre de ses enquêtes».

En cas de refus d’une démission en bloc, Décroissance-Alternatives propose un plan B: une mise sous régie de la Commune demandée par la Municipalité actuelle. «Après une analyse de la situation, l’autorité provisoire arriverait probablement à la conclusion que la sortie de la crise passe par l’élection d’une nouvelle Municipalité.» Pour la syndique, «il s’agirait d’une grave erreur et d’un formidable aveu d’impuissance». «La mise sous régie cumulerait tous les défauts: perte d’autonomie et nomination d’un administrateur qui ne serait assurément pas veveysan. En revanche, si le Conseil d’État considère que c’est la seule solution, il a le droit de l’imposer.»

