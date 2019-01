L'hôpital de Rennaz ouvrira avec plusieurs mois de retard

Le Conseil d'établissement et de la Commission de construction de l'Hôpital Riviera-Chablais l'avait annoncé à maintes reprises: tout serait prêt pour une ouverture de l'établissement intercantonal au 1er juillet, avec un déménagement progressif des différents sites (Aigle, Monthey, Montreux et Vevey) et de leurs 1500 collaborateurs qui devait s’effectuera «obligatoirement entre le 1er mai et le 30 juin».

Dans une coquille vide

Vendredi, les responsables du projet ont annoncé dans un communiqué l'inauguration officielle du bâtiment au 3 mai. Mais celle-ci se déroulera dans une coquille vide, voire inachevée: la mise en service du bâtiment ne devrait pas intervenir avant la fin de l'année. Aucune date précise n'est articulée.

Selon le communiqué, ce retard est imputable à «des travaux qui ont exigé plus de temps et des délais supplémentaires nécessaires à la mise en exploitation sécurisée d’un bâtiment regroupant des activités de haute technicité. L’Hôpital Riviera-Chablais communiquera les dates de déménagement d’ici la fin du mois de février.»

