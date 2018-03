L’incendie du collège n’était pas criminel

Qu’est-ce qui a bien pu provoquer l’incendie du lundi 4 septembre à l’origine de la destruction de la toiture et d’une partie des locaux du collège des Crosets? La question reste ouverte. Dans l’émotion du moment, des parents d’enfants évacués avaient pointé du doigt un problème électrique dans un bâtiment reconnu comme vétuste et plus encore les panneaux solaires qui recouvraient une bonne partie du toit.

Pour l’heure, la procureure Hélène Rappaz ne tient pas privilégier aucune piste même si elle est en possession d’une expertise effectuée par l’École des sciences criminelles de Lausanne. «J’attends les déterminations des différentes parties sur ce rapport avant d’en dire plus». Soit un délai pouvant aller jusqu’à plusieurs mois. «Ce que je peux par contre affirmer, c’est que l’on peut exclure une intervention humaine intentionnelle», ajoute-t-elle.

En attendant, la Ville de Vevey a attaqué ces jours la part des travaux de rénovation du collège qui sont à ses frais. Le Conseil communal du 15 mars a en effet validé le crédit de 3,5 millions nécessaires. Les travaux pris en charge par l’Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) pour 2 millions, avaient quant à eux déjà débuté. Selon les conclusions à venir de l’enquête et d’éventuelles responsabilités de l’école ou d’un tiers, l’ECA se retournera contre l’assurance concernée.

Pour l’heure, Vevey saisit l’occasion de ce chantier pour apporter un certain nombre d’améliorations au bâtiment: résistance structurelle du toit, amélioration des voies de fuite, ventilation des cuisines, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. «Le positif dans cette histoire, c’est que nous avons l’opportunité d’accélérer le renouveau de nos infrastructures», commente Manon Fawer, cheffe de service à la direction de l’Éducation de la jeunesse et des sports.

La Ville manque par contre de temps pour envisager la réfection des façades et de ses 290 fenêtres. Les Crosets doivent être remis à neuf pour le 30 juin afin de garantir d’une part sa réouverture à la rentrée, d’autre part la synchronisation avec les travaux de rénovation du collège de la Veveyse prévus durant la prochaine année scolaire.

Pour l’heure, les 269 élèves des Crosets sont scolarisés dans des conteneurs aménagés sur le parking extérieur du SIGE. Une fois qu’ils auront réintégré leur école, leurs homologues de la Veveyse les remplaceront dans ces classes provisoires. (24 heures)