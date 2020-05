L'odyssée d'un Chablaisien pour échapper au virus

Les vacances d’été ont commencé tôt pour Benoît Dubosson et ses camarades de classe. Alors que l’année scolaire devait se terminer le 22 mai par les dernières épreuves du Baccalauréat international, le Montheysan est déjà assuré d’obtenir son diplôme de la prestigieuse Leysin American School (LAS). «Les examens ont été annulés. Pour la première fois, les diplômes sont décernés sur la base des travaux déjà rendus», explique Benoît Dubosson depuis le domicile montheysan de son père, où il termine sa quarantaine.

Un retour à la normale après deux mois de péripéties à répétition. Le jeune homme de 18 ans l’affirme: «J’ai l’impression d’être passé entre les gouttes à plusieurs reprises.» Fin février, l’Italie du Nord voit le nombre de porteurs du virus se multiplier à vitesse grand V. «J’étais à Milan ce week-end-là», raconte le nouveau diplômé.

«J’ai l’impression d’être passé entre les gouttes à plusieurs reprises.»

De retour dans son internat leysenoud, il ne développe aucun symptôme. Mais l’inquiétude demeure: Benoît Dubosson est hémophile, «donc considéré comme à risque. Mais, surtout, j’ai une sœur atteinte d’une maladie auto-immune.» Lorsque l’école ferme le mercredi 17 mars, le Chablaisien n’est pas enchanté de retourner dans sa famille. Des camarades américains lui proposent alors de s’isoler avec lui dans leur maison de vacances située au Brésil. «Nous sommes partis à quatre. Les billets ne coûtaient rien.» Le vol de nuit qui les emmène à São Paulo est presque vide.

«Arrivé à l’aéroport de São Paulo, j’ai été surpris: personne ne portait de masque.» À ce stade, quelque 200 cas sont recensés, pour 210 millions d’habitants. On m’a questionné sur mes derniers voyages, mais j’ai pu entrer facilement dans le pays.» L’avion privé du père de leur camarade les emmène jusqu’à Salvador de Bahia. Le groupe rejoint ensuite en voiture la maison de vacances, isolée sur une plage. La quarantaine de rêve: «On n’a pas souvent l’habitude de vivre ça quand on habite Monthey, rigole Benoît. Pour nous c’était comme de vacances. Mais j’avais aussi l’impression d’être en sécurité. On n’a croisé personne en chemin et on était coupé du monde dans cette maison.»

Aéroports vides

Mais deux semaines plus tard, la situation change au Brésil: fin mars, 7000 cas ont été identifiés. Benoît décide de regagner la Suisse. «Un vrai périple.» Son premier vol l’emmène de São Paulo à Madrid. «Je me suis retrouvé seul dans cet aéroport. Tous les vols étaient annulés, les hôtels étaient fermés.» Le Chablaisien parvient à dégoter un vol vers Paris. «De là, j’ai trouvé un vol vers Genève, où je suis arrivé finalement avec 6 h de retard. J’ai rencontré peu de monde sur mon trajet, mais j’avais tout de même la crainte de toucher quelque chose. Je me lavais les mains toutes les quinze minutes.»

De retour en Suisse, l’étudiant s’est isolé chez son père. Au terme de sa quarantaine, il n’a développé aucuns symptômes. Alors que la situation semble revenir lentement à la normale, il peut désormais préparer sa rentrée universitaire. En septembre, il s’en ira pour Barcelone étudier la finance. Avec toutefois un petit reste de frustration: «On a travaillé deux ans pour ces examens qu’on ne passera pas. On était ensemble depuis 5 ans, avec ma classe et on n’a pas eu l’occasion de se dire au revoir. Notre voyage scolaire prévu en juin est annulé et on ne sait toujours pas comment la remise des diplômes se passera.»