L’open air de La Tour-de-Peilz, gratuit, attend plus de public

En fin d’année dernière, les cinéphiles de La Tour-de-Peilz avaient tremblé. «Les projections du cinéma open air, qui ont lieu un été sur deux dans la cour du château, passeront à la trappe», prédisait Jean-Yves Schmidhauser. Le conseiller communal (PS) voyait là une économie, après que les citoyens eussent refusé une augmentation d’impôts.

Quelle ne fût donc pas la surprise de certains Boélands de découvrir que l’open air aurait quand même lieu. Et serait de plus grande ampleur: il aura lieu de ce mercredi à samedi, non plus dans la cour du Musée suisse du jeu mais à la place des Anciens-Fossés. Nouveauté également, musique et restauration entoureront les projections. Tous les jours dès 17h, le bar lounge «Sous les pavés, la plage» sera ouvert et proposera cocktails, jeux et animations. Côté projections, ce sera l’occasion pour ceux qui ne l’ont pas encore vu de visionner Ma vie de Courgette (multiprimé, notamment aux César).

Déménagement

Les élus de La Tour-de-Peilz ont donc renoncé à biffer cette dépense, qui figure au budget pour 13'000 francs. «On ne peut pas tout corriger», constate Guy Chervet. L’élu PLR, également membre du conseil de fondation du Musée suisse du jeu, ne prend pas ombrage du fait que l’open air quitte la cour du château pour les Anciens-Fossés. «Une fois, nous avons combiné la thématique des films avec celles de jeux de notre exposition, mais cela ne peut être fait chaque année. En raison de travaux à effectuer, nous n’étions pas sûrs de pouvoir accueillir l’open air. Et il y a une logique à aller sur la place des Anciens-Fossés, tous les partis ayant la ferme volonté de faire vivre cette place.»

«Le Conseil communal partage cette volonté, confirme Taraneh Aminian, municipale de la Culture. D’autant que les citoyens sont très demandeurs – on l’a vu par exemple avec le succès de la silent party ou du concert de l’Orchestre de Ribaupierre. Le bar, la nourriture et la musique vont également dans le sens de notre volonté d’organiser réellement une fête avant et après les films, davantage que des simples projections.» (24 heures)