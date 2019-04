L’ouverture hivernale des salles de sport cartonne

«Nous sentons que les gens ont vraiment envie de faire du sport en libre accès», explique Manon Fawer, cheffe de service de la jeunesse, de l’éducation, de la famille et des sports. L’ouverture gratuite des salles de sport au public a atteint des records de fréquentation cet hiver à Vevey. Près de 4000 personnes s’y sont rendues de novembre à la mi-avril, lors des actions mises sur pied par la Ville pour promouvoir l’activité physique.

Quelque 2600 jeunes de 6 à 25 ans ont pris part à la 7e édition d’Open Sport, qui proposait différentes activités sportives (parkour, danse, jeux de balle, agrès, tennis de table) sous la supervision d’une équipe de moniteurs et des animateurs jeunesse. En tout, ce sont huit salles situées dans différents quartiers de la cité qui ont été ouvertes vingt-trois heures par semaine. Le programme Sport pour tous a réuni 1400 personnes lors d’activités tout public, yoga, capoeira, zumba, badminton, gym, entraînement dominical ou fitness. Soutenus par le Canton et la Confédération, ces programmes devraient être reconduits cet automne.

Dans l’intervalle, la Ville lance son action Vevey bouge. Au programme, danse, gymnastique en plein air, course à pied ou encore tennis de table. Premier rendez-vous le 28 avril, journée de la mobilité douce entre Vevey et Cully. Un duel intercommunal est aussi prévu le 16 mai: cette course populaire et gratuite mise propose dix tours de piste au stade de Copet III. De plus, les sociétés sportives de Vevey ouvriront leurs portes du 1er mai au 2 juin. Les Veveysans pourront y suivre un entraînement ou une initiation (24 heures)