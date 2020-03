La 5G pose ses premiers jalons à Vevey

Un symbole de Vevey est devenu la base de lancement de la controversée technologie 5G dans la Ville d’images. L’antenne située dans le clocher de l’église Saint-Martin émet en effet selon les standards de dernière génération, comme le montre la carte interactive des points d’émission du site internet de la Confédération, et ce depuis «la fin de l’année dernière», confirme l’opérateur Swisscom.

Même le plus fidèle lecteur de la «Feuille des Avis officiels» n’y aurait vu que du feu, et pour cause: «Selon le Canton, les antennes existantes qui ne connaissent pas de modification physique et pour lesquelles la puissance annoncée lors de l’installation est suffisante pour de la 5G – comme celle de Saint-Martin en 2015 – n’ont pas besoin de repasser par l’étape de la mise à l’enquête pour émettre», explique Sérgio Da Costa, responsable de la police des constructions de la Ville.

Que le début

Sur son site internet, Swisscom parle de «simple mise à jour logicielle» pour ce genre d’adaptation qui permet de proposer une 5G «de base» ou wide en attendant de pouvoir déployer une version «complète». Ce faisant, le nombre d’antennes émettant en 5G a explosé depuis quelques mois (lire notre édition du 16 janvier).

Le Canton a, par contre, renouvelé en décembre son interdiction de toute nouvelle antenne à la suite de la publication fin novembre d’un rapport d’experts peu concluant sur les effets du déploiement de la 5G sur la santé. Elle restera en vigueur tant qu’un outil de mesure homologué ne permettra pas de garantir que les installations respectent les valeurs limites de rayonnement.

Cette décision ne dissuade toutefois pas les opérateurs de déposer des demandes, même si celles-ci sont vouées à être bloquées tant que le moratoire cantonal sera en vigueur. À Vevey, deux antennes 5G font actuellement l’objet d'une mise à l’enquête: à la rue des Marronniers 12 pour l’adaptation d’une antenne Sunrise existante et à l’avenue de Pra 43, pour une installation nouvelle de six antennes 3G, 4G et 5G de Swisscom. La première mise à l’enquête court jusqu’au 19 mars, la seconde jusqu’au 22.

En outre, selon Sérgio Da Costa, «la demande pour une nouvelle antenne Swisscom à la rue du Midi 10 est imminente». L’opérateur précise même: «Cinq antennes sont actuellement planifiées pour un changement en 5G wide à Vevey. Elles sont mises à l'enquête de façon technologiquement neutre, ce qui permet d’effectuer ces changements sans consultation.»

Antoine Dormond espère qu’un maximum de Veveysans s’y opposeront. Pour ce faire, le conseiller communal Vert distribue une lettre type à signer et à déposer auprès du greffe. «J’ai été approché par des citoyens me demandant que faire. J’ai repris des courriers élaborés par d’autres collectifs et je les ai adaptés à Vevey, puis relayés au plus grand nombre via mes connaissances et les réseaux sociaux.»

Son texte évoque les risques sanitaires de la 5G – que les opérateurs réfutent – et invite à l’appel au respect du principe de précaution. Dans l’esprit, il s’inscrit dans la continuité de l’interpellation qu’il avait cosignée et déposée au Conseil communal en mai 2019 avec le socialiste Serge Ansermet et le Décroissance-Alternatives (aujourd’hui hors parti) Dominique Kambale, quelques jours seulement après une manifestation anti-5G à Berne. Les questions de ladite interpellation n’ont pour l’heure pas encore reçu de réponse de la Municipalité.

«Relancer le débat»

Par sa démarche, Antoine Dormond veut également «relancer le débat», notamment sur le plan communal. Il enjoint les autorités à privilégier la fibre optique et à préserver certaines zones sensibles (écoles, lieux d’accueil des enfants, maisons de quartier) en décrétant des périmètres de sécurité, voire d’inscrire des zones d’interdiction d’antennes 5G dans les lignes directrices de l’urbanisme veveysan actuellement en cours de révision.

Pour Julien Cainne, chef de l’Urbanisme, «c’est un thème éminemment d’actualité et nouveau, mais pour l’heure nous attendons des réponses, sur les risques sanitaires notamment, ainsi que des impulsions politiques. Seulement alors nous pourrions prévoir des dispositions dans le règlement en accord avec le Canton.»