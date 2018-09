La Confrérie des vignerons paiera-t-elle à Vevey le 1,9 million de perte?

La Fête des Vignerons (FDV) offrira à Vevey du 18 juillet au 11 août 2019 une vitrine au rayonnement international. Organisation et préparatifs vont bon train, mais certaines questions particulières, principalement d’ordre pécuniaire, restent à débattre. Une convention qui fixera le partenariat entre la Ville d’Images et la Confrérie des Vignerons – organisatrice de la fête – doit être signée prochainement pour les régler.

Un des postes à résoudre concerne le manque à gagner des parcomètres et autres amendes sur la place du Marché, enceinte de la fête, et ses rues alentour. L’esplanade sera partiellement fermée dès octobre et totalement entre mi-janvier et mi-octobre 2019. Pas plus tard, car il faudra faire place nette pour l’accueil du Cirque Knie. La manne générée par le stationnement durant ce laps de temps de près d’un an est évaluée à 1,9 million de francs. «La somme devisée pour les parcomètres est de 1,5 million, le solde est complété par les amendes», précise Étienne Rivier, municipal et grand argentier veveysan.

Point important, les piécettes glissées dans les horodateurs et le revenu des bulletins placés sur les pare-brise sont encaissés par l’Association Sécurité Riviera (ASR). Elle gère la plateforme sécuritaire – police, ambulance, service du feu, protection civile – des dix communes et leur fait payer annuellement ses prestations. Pour Vevey, l’ardoise 2019 inscrite au budget se montera à 6,9 millions (y compris les frais de signalisation routière). À quoi, il avait été prévu de défalquer 4,6 millions générés par la politique de stationnement.

Pas le problème de l'ASR

La redevance annuelle des Veveysans pour leur sécurité se serait alors soldée à 2,3 millions. Mais voilà, c’était compter sans cette perte de 1,9 million induite par la FDV. Cet avatar est en revanche exceptionnel puisque le grand raout bacchique n’est organisé que tous les 20, voire 25 ans. «La problématique de ce manque à gagner n’est en revanche pas du ressort de l’ASR, mais de celui de la Ville de Vevey», souligne Frédéric Pilloud, directeur de l’ASR.

Étienne Rivier ne le sait que trop bien: «Nous anticiperons cette perte et allons l’inscrire au budget 2019 de la Ville. Sans préjuger de l’accord qui nous liera avec la Confrérie.» Cette prévention ne sera pas nécessaire, ou du moins en partie. «Soyons clairs, il est exclu que les habitants de Vevey paient quoi que ce soit sur les pertes de recettes induites par l’organisation de la fête et son exploitation de l’espace public. Donc, le manque à gagner lié aux parcomètres sera assumé par la Confrérie», affirme Frédéric Hohl, directeur exécutif de la FDV. Rappelons que le budget de la manifestation avoisine cent millions de francs.

Donc, c’est réglé pour les parcomètres… mais pas pour les amendes. Là, Frédéric Hohl est dubitatif: «Il semble surprenant que l’organisation doive financer ce type d’incivilité. Nous souhaitons payer ce qui est juste.» Mais, une source qui souhaite rester anonyme, estime que «La Confrérie doit s’acquitter de l’entier des frais induits par la fête.» (24 heures)