La Fête des Vignerons 2019 se dévoile dans la cité

La Proclamation de la Fête des Vignerons 2019 aura lieu samedi à Vevey. Ce rituel, qui remonte aux premières célébrations, consiste en l’annonce officielle aux autorités et aux habitants, par la Confrérie des Vignerons, de la tenue de la Fête. «Il s’agit de la première manifestation emblématique de l’esprit de la Fête, se réjouit François Margot, abbé-président. Ce moment symbolique permet, au-delà du cérémonial officiel, de voir la Fête se montrer pour la première fois à Vevey.»

L’événement constitue, en outre, la première reconnaissance publique du travail accompli par les auteurs, les organisateurs et les participants en pleine période de répétitions qui livrent ainsi un aperçu de leur engagement. Près de 400 acteurs-figurants, accompagnés des membres du Conseil de la Confrérie, tous en costume, défileront dès 16 h entre les Galeries du Rivage et l’Hôtel de Ville. Le cortège passera par le Jardin du Rivage, la passerelle au sud des arènes, le quai Perdonnet et bifurquera juste avant l’Alimentarium. Plusieurs troupes du spectacle à venir seront représentées, les Fifres et Tambours de Bâle, le Corps des Cent-Suisses, les Cent pour Cent, les Bourgeons, les Effeuilleuses, des couples de la Noce et de la Saint-Martin ainsi que les Enfants Protecteurs.

Chants en primeur

À l’arrivée du cortège devant l’Hôtel de Ville, vers 16h45, François Margot et la syndique de Vevey, Elina Leimgruber, prendront la parole. Trois chants et quelques morceaux musicaux de la future Fête seront interprétés en avant-première par des musiciens de l’Harmonie et des chanteurs du Chœur de la Fête. En maître de cérémonie, François Murisier, président du Conseil artistique de la Fête. À 17h30, une verrée sera offerte à la population.

Habituellement, la Proclamation avait lieu plusieurs mois avant la Fête, période nécessaire à son organisation. Le Conseil de la Confrérie proposait à l’Assemblée générale de la société la tenue de la Fête durant l’année en cours. Une fois approuvée, la Fête était alors proclamée sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Au fil des éditions, les Fêtes s’étoffant et l’organisation prenant de plus en plus de temps, la Proclamation est devenue une cérémonie traditionnelle et officielle.

Notre dossier spécial consacré à la Fête des Vignerons (24 heures)