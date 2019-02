La Fête des Vignerons découvre son avion peint par un Veveysan

Déjà au bénéfice de deux montgolfières, la Fête des Vignerons de Vevey hérite en plus d’un avion. La compagnie Swiss a dévoilé, vendredi, à l’aéroport de Genève, l’appareil qu’elle dédie à l’événement. L’habillage spécial de Mathias Forbach, alias Fichtre, a été créé pour rendre hommage à cette tradition vivante. Par le biais de son œuvre, le Veveysan avait pour mission de réveiller les souvenirs de la génération précédente et d’éveiller l’intérêt des plus jeunes au travers d’une expression artistique contemporaine. «J’ai réalisé trois versions au stylo au format A3, dont celle choisie, qui a été transposée par calque à la dimension de l’avion, précise l’artiste. Il nous a fallu six mois de travail pour la réaliser.»

Dans un style spontané, coloré et festif, la livrée veut incarner l’esprit de la Fête des Vignerons. L’ensemble des illustrations et les couleurs employées représentent le cycle des saisons qui rythme la culture de la vigne. La nature est omniprésente dans la composition de l’artiste, qui a intégré dans son œuvre les éléments du paysage de la région de Vevey, le lac, les vignes, les feuilles d’automne ou encore les raisins.

«Il est réjouissant de voir un artiste, Veveysan de surcroît, s’approprier la Fête de manière aussi fraîche et inédite, commente François Margot, abbé-président de la Confrérie des Vignerons de Vevey. Notre célébration dépasse souvent ceux qui la conçoivent.» Aux yeux du conseiller d’État Philippe Leuba, l’œuvre illustre deux facettes de la Fête des Vignerons: «Les pieds dans le terroir et la tête dans les étoiles.» Le metteur en scène Daniele Finzi Pasca salue, lui, cette performance artistique, acceptant de devenir le parrain de l’avion: «Il y a désormais sur cet appareil toute la joie de Vevey.»

Promotion en Europe

Le nouveau messager ailé de la Fête des Vignerons, un Bombardier CS300, volera à travers toute l’Europe durant les neuf prochains mois. L’avion desservira une quarantaine de destinations au départ de Genève, dont Dublin, en Irlande, Palma, en Espagne, et Saint-Pétersbourg, en Russie. Sans compter l’incontournable détour par Zurich. Au total, il transportera plus de 150'000 passagers durant cette période. De quoi augmenter l’habituelle faible proportion de spectateurs étrangers de la Fête? «En termes de promotion, l’avion aura autant d’impact auprès des Suisses qu’auprès des étrangers», estime Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons.

L’an passé, Mathias Forbach avait déjà décoré le même avion aux couleurs de la Suisse romande. Ce Veveysan de 36 ans a obtenu son bachelor en Media Interaction Design à l’École cantonale d’art de Lausanne. Il enseigne l’illustration au sein de l’École de design et Haute École d’art du Valais, à Sierre. Il a poursuivi son périple artistique à la Haute École d’art et de design à Genève. Master en arts visuels en poche, il est le cofondateur de l’espace Stadio, à Vevey. Dans sa démarche, la surface d’exploitation est centrale. Là, il est comblé. (24 heures)