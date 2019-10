La Fête des Vignerons doit encore 700'000 fr. à Vevey

Dès les rumeurs de fin d’année dernière concernant les difficultés de la Fête des Vignerons – confirmées début octobre avec l’annonce d’un déficit de près de 15 millions –, le parti Décroissance-Alternatives avait interpellé la Municipalité pour s’assurer que l’organisateur respectait ses engagements financiers. Dix mois plus tard et la Fête terminée, le municipal Étienne Rivier a fait un point de situation jeudi au Conseil communal.

En premier lieu, il a été établi qu’«à la date du 25 septembre 2019, il reste pour 707'568 fr. de factures ouvertes». Dans le détail: 411'414 pour l’utilisation du domaine public (sur plus de 3 millions au total), 269'250 concernant les déchets et le nettoyage (soit l’entier), 10'770 pour une campagne de sensibilisation antilittering et 16'134 pour diverses factures hors conventions. «Ces montants sont donnés avec la réserve que d’autres factures pourraient encore survenir», a ajouté l’élu. Cas échéant, une garantie bloquée de 3 millions existe à cet effet. Celle-ci pourrait aussi être en partie libérée selon l’état de la place du Marché. Un état des lieux est prévu justement ce lundi. Un bilan final des montants dus ne pourra toutefois se faire qu’au moment où les comptes audités seront remis à la Ville, ce qui est prévu pour le premier semestre de 2020.

Décroissance-Alternatives a encore voulu savoir si la Ville avait calculé le nombre d’heures consacrées à la Fête par des employés de l’administration communale et si celles-ci seraient facturées à la Confrérie des Vignerons. Étienne Rivier est resté fidèle à la ligne déjà exprimée ces derniers mois: «Non, la Municipalité a décidé de ne pas facturer ces heures, considérant que c’était sa participation à l’événement. À noter qu’il aurait été quasi impossible de faire ce décompte pour des raisons pratiques.»