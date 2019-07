La Messagère d’un temps nouveau et féminin

L’image est tellement empreinte de lyrisme et de beauté qu’elle arrache des larmes. À la fin du tableau de la Saint-Martin, alors que les plus de 500 figurants forment une chaîne humaine sur la coursive, à mi-hauteur de l’arène, ils regardent tous la scène principale en contrebas. Paraît alors la Messagère. Une apparition qui répond au nom de Sofia Gonzalez. Personne ne se doute à son arrivée que, quelques minutes plus tard, la jeune femme de 18 ans révélera une facette d’elle-même invisible au premier coup d’œil: crinière brune ondoyante se libérant au vent après qu’elle a ôté son chapeau, elle s’élance pour trois tours de piste avec sa «lame» à la jambe droite, enfilée sur scène après que la petite Julie (personnage principal du spectacle) l’a brandie.

Cette prothèse athlétique a remplacé dans le spectacle la jambe de bois du Messager boiteux. Hors scène, vêtue d’une magnifique combinaison short rouge, difficile même de percevoir de prime abord qu’elle a été amputée juste au-dessus du genou droit. À voir marcher cette jeune femme de 18 ans aux airs d’actrice mexicaine type Salma Hayek, personne ne penserait à cet adjectif – boiteux – pour la qualifier. Et cela tombe bien, car elle n’en veut surtout pas: «Je suis la Messagère. Point. Je n’ai pas remplacé la figure du Messager boiteux mais je la modernise. Des gens me voient comme une rebelle dans l’arène. J’aime bien cette appellation.»

Rebelle, elle l’a assurément été lorsqu’elle a reçu un premier mail l’invitant à rencontrer l’équipe artistique de la manifestation. «Je ne connaissais pas spécialement la Fête des Vignerons, résidant à Jongny depuis quatre ans seulement. J’en avais entendu parler par mon père, d’origine mexicaine, car il se réjouissait d’aller voir le spectacle, lui qui aime toujours découvrir ce qui est différent de sa culture. Lorsque j’en ai parlé à mes amies et qu’elles m’ont dit qu’ils allaient sûrement me proposer le rôle du Messager boiteux, je me suis énervée. Je ne voulais pas y aller car je trouvais dégradant de mettre ainsi mon handicap en avant.» Ses parents la convainquent d’aller malgré tout au rendez-vous. Le charme du metteur en scène Daniele Finzi Pasca fait le reste: «Il m’a séduite! Il a orchestré les cérémonies des Jeux paralympiques de Sotchi et de Turin, il connaît ce monde. Il a cette sensibilité, il sait ce que je vis, ce n’est pas juste pour faire bonne figure.»

Demeure une légère appréhension, ayant pris connaissance de la «polémique», où l’ancienne figure du Messager boiteux (Jean-Luc Sansonnens) s’offusquait d’être écarté du spectacle. «J’avais peur de faire scandale, d’être mal accueillie par les tenants de la tradition.» Une crainte vite dissipée. «La première fois que j’ai mis ma prothèse en répétition, les figurants m’ont applaudie. J’étais très émue. Daniele et Melissa (ndlr: Vettore, chargée de la direction d’acteurs pour la Fête des Vignerons) sont venus vers moi et m’ont prise dans leurs bras en pleurant. Ce jour-là, j’ai su que c’était OK.»

Daniele Finzi Pasca: «Pourquoi remettre la figure du Messager boiteux au XXIe siècle? Au contraire, avoir une femme, qui change sa prothèse sur scène, n’est-ce pas porteur d’un autre message, d’un autre espoir?» Cette aspiration à un avenir différent, où la femme ne serait pas reléguée à un rôle secondaire, est aussi illustrée par l’envol dans le ciel de vieux almanachs, alors que la Messagère dit à l’enfant: «Le futur nous appartient, Julie.» Sofia Gonzalez: «D’abord, Daniele Finzi Pasca ne voulait pas forcément me donner du texte, puisque l’image est déjà suffisamment forte et pour que ça ne fasse pas kitsch. Mais il m’a laissé improviser cette phrase. Je ne veux pas seulement porter le message qu’être athlète avec un handicap ne doit plus être un tabou, mais il s’agit aussi de défendre la place de la femme dans le sport.»

Genou électronique

Née le 27 mars 2001 avec une malformation congénitale, Sofia Gonzalez a été amputée à l’âge de 3 ans. Ses parents (dont une mère à moitié suisse alémanique) la mettent directement sur des skis, «comme n’importe quel enfant suisse». Dynamique, Sofia ne cessera de pratiquer toutes sortes de sports en grandissant – équitation, tennis, hip-hop et même paddle ou surf en Galice, où se trouve une partie de sa famille. Comment faire pour ne pas glisser? «J’ai une prothèse spéciale pour l’eau et j’ai trouvé une technique.» Elle a vécu à Londres, à Zurich ou à Lille, suivant ses parents ingénieurs, qui la traitent comme une enfant ordinaire. Son père, sur le site internet de Swiss Paralympic (la fédération nationale): «Nous ne l’avons jamais cachée, dans n'importe quelle circonstance – piscine, plage, école.»

À l’affût comme scientifiques, ils lui ont trouvé sa prothèse pour le quotidien, au genou électronique. «Un microprocesseur scanne et m’aide à marcher.» Raison pour laquelle sa démarche paraît «fluide et belle». Mais ce fût un combat pour se faire rembourser par l’AI, qui la considère comme «du luxe»: «Grâce à cette prothèse, je sors avec mes amis. L’autre m’empêcherait de vivre une vie normale de jeune.»

Ascension fulgurante

C’est encore sa mère qui l’inscrit, en 2016, à un week-end pour essayer la lame qu’elle porte actuellement pour faire du sport. «Je me suis sentie libre. J’ai même pleuré. C’est grâce à cette lame que j’ai pu m’inscrire à un club d’athlétisme, commençant comme une ado qui veut faire du sport avec ses amis, pour le fun. Puis je me suis rendu compte que j’avais du potentiel et surtout du plaisir!»

Résultats en 100 m: 1re à la Ligue de diamant à Oslo en 2018, puis 4e aux Championnats d’Europe à Berlin. Elle atteint la 2e place du Grand Prix des championnats du monde à Dubaï en 2019 et est en lice pour les Jeux paralympiques de Tokyo l’an prochain. Le site web de Swiss Paralympic décrit: «La Vaudoise s’est imposée comme le fer de lance de l’athlétisme suisse en sprint (100 m) […] Une ascension fulgurante très prometteuse!» Sa deuxième spécialité: le saut en longueur. «Grâce à mon sponsor (la banque privée Reyl), j’ai pu m’acheter une seconde lame adaptée. La première – 15 000 fr. – a été financée à moitié par PluSport, qui aide les athlètes handicapés.» Pour continuer sa carrière d’athlète d’élite, la jeune femme parlant cinq langues vient de demander de passer sa dernière année de gymnase (en sport-études dans le privé) en deux ans.