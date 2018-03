La Muni de Leysin se soucie de son manège

Une famille exploitante qui rendra son tablier le 31 décembre, après des années de bons et loyaux services. Une infrastructure vétuste… L’avenir du manège de Leysin ne semble guère radieux. En décembre, le Forum socialiste avait fait part de son inquiétude à l’idée de voir l’offre équestre disparaître de la station. Il avait soumis une série de questions à la Municipalité, en ce sens.

«Un business plan va également être élaboré, notamment pour approcher d’éventuels sponsors»

Daniel Nikles y a répondu jeudi soir, en séance du Conseil communal. L’édile socialiste a confirmé la volonté de l’Exécutif de trouver des solutions pour garantir l’existence de cette infrastructure. «Un projet de construction, incluant un manège couvert, vingt boxes, une sellerie ainsi qu’un local technique et une cafétéria est en cours d’élaboration. Et avec lui, un devis général qui permettra de soumettre une demande de crédit au Conseil communal. C’est à lui que reviendra la décision finale de maintenir ou non un manège à Leysin.» L’Exécutif n’en affirme pas moins l’intérêt pour la station de posséder une telle offre «qui s’inscrit totalement dans un développement quatre saisons et doit être soutenue». Ce, sur son emplacement actuel, ajoute l’édile. «Un business plan va également être élaboré, notamment pour approcher d’éventuels sponsors.» Selon les premiers devis, l’investissement pourrait se situer entre 2,8 et 3,2 millions de francs, avait annoncé en décembre le municipal Jan Sanden.

Questionné sur l’impact qu’aura la fermeture du manège à la fin de l’année, Daniel Nikles répond simplement: «Il ne sera assurément que négatif.» Il informe également qu’un repreneur potentiel s’est déjà manifesté auprès de la Municipalité, et lui a remis un dossier de candidature. (24 heures)