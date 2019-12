La Municipalité fustige «l’opacité de Porte des Alpes»

Paru il y a une semaine dans «24heures», le dessin humoristique de Bertschy (voir ci-dessous) résume bien la situation: il est plus complexe de réunir Ormonans et Villardous que des gens venant du monde entier dans le cadre des JOJ. La caricature colle à l’actualité: quelques heures plus tôt, l’association touristique Porte des Alpes recevait une nouvelle volée de bois vert aux Diablerets, où le Conseil communal d’Ormont-Dessus était réuni pour voter le budget 2020.

En proie à d’importantes difficultés financières, la Municipalité a raboté de 800'000 francs ses dépenses (sur un total de 13 millions) par rapport à 2019. Le volet du tourisme a été majoritairement épargné, mais un point a toutefois été âprement débattu: les 539'000 francs versés annuellement par Ormont-Dessus à l’Office du tourisme des Diablerets.

«Où passent les montants investis par les Communes dans la promotion?»

Sur cette somme, 115'000 francs sont directement intégrés au budget promotionnel de Porte des Alpes (PdA), association qui réunit le tourisme de Villars, Gryon, Bex et des Diablerets.

La Municipalité proposait de réserver une partie de ce montant pour l'injecter dans la promotion à l’échelle des Alpes vaudoises, projet actuellement à l’étude. «Nous avons l'impression de donner de l’argent à une structure qui ne fonctionne pas. Les nuitées stagnent aux Diablerets. Où passent les montants investis par les Communes dans la promotion? Comment, en détail, se répartissent ceux engagés dans l’offre Free Access?» interroge le syndic Christian Reber, s'appuyant sur un audit réalisé il y a deux ans, à la demande du comité de la cellule opérationnelle de l’Office du tourisme des Diablerets.

Pas de plan stratégique

Outre des manquements organisationnels dans cette dernière, qui ont conduit à un gros dépassement de budget en 2016, ce rapport pointe les risques d'erreurs comptables induits par la structure labyrinthique de PdA. Des factures imputables à cette association ont ainsi été chargées à la cellule des Diablerets.

Le document évoque aussi l'absence de plan stratégique formel ainsi que le manque de transparence de l'organisation. Membre de la Commission des finances d'Ormont-Dessus, François Genillard confirme: «Des documents détaillés ont été demandés à plusieurs reprises. Nous les avons obtenus une semaine avant la séance de notre conseil!»

Président de Porte des Alpes, Jean-Christophe Lack réfute: «Le comité ormonan a eu accès sans difficulté aux documents.» Le municipal d’Ollon reconnaît toutefois que «des demandes antérieures n’avaient pas abouti. Il y avait peut-être des réticences de notre directeur Sergei Aschwanden face à l’attitude de l’ancien comité.»

Cas spécifique des Diablerets

L'intéressé nuance: «Une première demande pour consulter les grands livres liés à la promotion et au fonctionnement général de PdA a été faite par l'ancien comité ormonan. Il avait accès aux budgets et comptes, qui ont toujours été validés à l'unanimité. Nous ne voyions aucune raison de présenter notre grand livre.» Ils ont finalement été transmis à la Commission des finances d'Ormont-Dessus. «Cette seconde demande remonte au 28 novembre. L'envoi a été fait le lendemain», ajoute le directeur général de PdA.

«À ce jour, toutes les propositions faites par l’audit pour améliorer ces points n’ont pas été suivies», regrette Christian Reber. Jean-Christophe Lack affirme ne pas avoir consulté cet audit. Et pour cause, selon Sergei Aschwanden: «Il porte sur le fonctionnement de la cellule des Diablerets, non de PdA dans son entier.» La fiduciaire aiglonne qui l’a réalisé a pourtant refusé de nous transmettre ce document avant d'obtenir l'accord de l’association présidée par Jean-Christophe Lack. Nos demandes répétées au nom de la loi fédérale sur la transparence sont, à ce jour, restées lettre morte et c'est une source anonyme qui nous l'a remis.

Du temps au temps

Le directeur de PdA concède, une fois encore: «Tout n'est pas parfait et il faudra encore un peu de temps pour améliorer notre structure (ndlr: née il y a six ans). Nous avons des détracteurs aux Diablerets et j’aimerais pouvoir leur expliquer notre fonctionnement. La dernière séance du comité de PdA a confirmé la volonté d’aller de l’avant.»

L'un des membres de la cellule ormonanche et conseiller communal à Ormont-Dessus confirme. «Il y a eu des difficultés, mais les discussions sont aujourd’hui constructives, relève Patrick Grobéty. Il faut nous laisser faire notre travail.» Au final, et selon le vœu du Conseil communal, PdA pourra compter sur l'enveloppe complète d'Ormont-Dessus. «C'est une bonne nouvelle, estime Sergei Aschwanden. Cela nous permet de travailler dans la sérénité.» En attendant le prochain orage.