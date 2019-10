La Protection civile s’arme face aux crues du Rhône

Après plusieurs jours de pluie, le niveau du Rhône est au plus haut; sa digue menace de céder et de noyer la zone commerciale d’Aigle. C’est le scénario catastrophe imaginé par l’Organisation régionale de Protection civile (ORPC) du district d’Aigle, à l’occasion d’un exercice grandeur nature mené mercredi dans le Chablais. Cinquante-sept astreints ont été engagés dès l’aube. «Le but de cette journée est de tester toute la chaîne de commandement dans le cadre du Plan Rhône, ce qui n’avait jamais été fait jusqu’ici dans la région», explique le lieutenant-colonel Olivier Pittier, commandant de l’ORPC d’Aigle.

Les accès routiers à la zone industrielle ont été bouclés tôt par la troupe. Chaque entreprise menacée de sinistre a été contactée et avertie de la situation. «Selon notre scénario, le débit du Rhône est actuellement de 1000 m3/s. À 1400 m3/s, nous devrions faire évacuer la zone», précise Olivier Pittier.

En milieu de matinée, une septantaine d’hommes de l’ORPC Monthey et région vient renforcer l’effectif, à point nommé pour installer des boudins étanches sur la digue. «Notre but est de dévier l’eau vers un bassin de rétention, aménagé dans un petit bois, pour éviter qu’elle n’inonde la zone industrielle», explique le capitaine Philippe Gerber, qui dirige l’intervention sur place. «Cette collaboration intercantonale est une première; elle nous permet de tester le dispositif avec nos collègues valaisans qui font face aux mêmes problématiques en matière de dangers naturels», ajoute Olivier Pittier.

En milieu de journée, la situation se complique: plusieurs personnes sont portées disparues sur la rive valaisanne. La battue s’organise avec les 126 astreints présents. «L’OPC de Monthey maîtrise bien ce type d’intervention; de notre côté, nous pouvons les former au maniement du matériel «événements naturels». Ce type d’exercice est un moyen d’échanger nos connaissances», poursuit le lieutenant-colonel.

Ce dernier en convient: le dispositif testé a ses limites. «En cas de grosses intempéries, il est fort probable que les Montheysans seront engagés de leur côté du Rhône. Et que nous n’aurons pas qu’un point chaud où intervenir. Mais c’est justement en mettant en pratique nos plans d’intervention que nous pourrons être prêts. Dans une telle situation, le mot d’ordre est d’anticiper pour éviter de subir.»

L’exercice a été suivi de près par des évaluateurs venus du Centre d’instruction de la Protection civile vaudoise à Gollion. «Leur analyse va permettre d’identifier les points à améliorer dans notre dispositif», conclut Olivier Pittier.