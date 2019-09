La Suisse réapprend dans la douleur à cohabiter avec le «grand méchant loup»

Disparu de chez nous depuis 1871, et réapparu en 1994, le loup a-t-il sa place en Suisse? Les défenseurs du prédateur et ceux qui réclament sa peau montrent les crocs dans des échanges sauvages. Les éleveurs racontent leur désarroi. Leurs détracteurs les accusent de laxisme, répondent à coups d’«y a qu’à». Responsable du Groupe loup suisse, «voix politique du loup dans le pays», Isabelle Germanier veut rationaliser le débat: «On ne peut pas être pour ou contre le loup. De même, on ne peut pas être pour ou contre les éleveurs. Le spectacle de leurs bêtes égorgées est horrible. Mais avant de réclamer un tir systématique, il faut essayer de comprendre.»

Retour naturel

Comprendre d’abord comment le canidé a retrouvé les Alpes suisses. Ses détracteurs parlent encore de réintroduction. «Depuis vingt-cinq ans, tous les relevés scientifiques et les analyses pointent dans la même direction: la population s’est développée depuis l’Italie, explique Luca Fumagalli, maître d’enseignement et de recherche au Département d’écologie et évolution de l’UNIL. Mais le débat est devenu politique et est instrumentalisé.»

Un mouton croqué sur 1000

Bien que frappants, les dégâts causés par le prédateur restent marginaux. Une étude menée par la centrale de vulgarisation agricole Agridea en 2012 montre que seuls 2% des 200'000 moutons qui estivent meurent à l’alpage. «Sur ces 4000 morts, 20% sont causées par des maladies et 20 autres par des chutes de pierres. Contre 6% par des grands prédateurs», détaille Daniel Mettler. Le responsable du groupe développement rural d’Agridea estime que cette part devrait augmenter à 10% en 2019.

En 2018, 513 animaux de rente ont fait l’objet de dédommagements à leur propriétaire, sur les 350'000 élevés en Suisse, soit 0,15%. «Mais il s’agit d’une moyenne, avertit Daniel Mettler. Cette part est plus élevée dans les régions où un loup solitaire ou une meute sont installés.» Il n’existe en revanche pas de statistiques quant aux animaux sauvages tués, «qui restent les proies de prédilection du loup dans le canton de Vaud», souligne Frédéric Hofmann, chef de la section Chasse, pêche et surveillance de l’État de Vaud.

Meutes moins meurtrières

La présence désormais attestée de huit meutes en Suisse, dont une en terres vaudoises confirmée il y a quelques jours a de quoi alarmer. Pourtant, «on constate globalement qu’une meute stable occasionne moins de dégâts que des loups seuls en dispersion», observe Fridolin Zimmermann, coordinateur du monitoring des grands prédateurs pour la fondation Kora. Le phénomène a pu être observé en Suisse, mais aussi dans les pays limitrophes. «Il s’agit d’un animal opportuniste. Les loups en dispersion sont souvent des individus jeunes et inexpérimentés qui s’attaqueront plus facilement à un troupeau. En groupe, il aura plus tendance à chasser sa proie de prédilection dans les Alpes suisses, le cerf, qui est beaucoup plus méfiant et difficile à repérer que les animaux domestiques. C’est en tout cas l’une des hypothèses.» D’autres facteurs tels que le comportement des loups, la mise en place de mesures de prévention et l’abondance des proies sauvages jouent aussi un rôle. «On remarque que la première année où la meute s’installe, les dégâts sont plus importants, mais qu’une période de stabilisation suit, confirme Daniel Mettler. Le loup devient alors plus prévisible et on a plus de temps pour prendre des mesures pour s’en protéger.» À noter que le prédateur régule spontanément sa population, «en fonction du territoire et du nombre de proies à disposition, note Isabelle Germanier. La meute observée dans le Valais central n’a par exemple pas eu de petits depuis trois ans.»

Réguler la faune et la flore

Pourquoi inciter les bergers à s’en protéger à grands frais plutôt que de s’en débarrasser? D’abord parce que le loup est strictement protégé. «Les mentalités ont évolué, nuance Daniel Mettler. On est passé d’une volonté de protection totale à une optique de régulation la plus intelligente possible, qui permette une cohabitation.» Car le prédateur à un rôle important et complexe à jouer dans l’écosystème alpin. «Il fait partie de notre faune indigène et peut régler un certain équilibre entre la population de gibier et la dynamique de la forêt.» Et Isabelle Germanier d’ajouter: «Sans prédateurs, le gibier devient sédentaire; il va exercer une pression sur la végétation à certains endroits, au détriment d’autres où la forêt avancera.»

Biologiste au service valaisan de la faune, Yvon Crettenand rappelle que l’élevage, notamment d’ovins, contribue précisément à contenir l’avancée de la forêt et à maintenir la biodiversité. «Sans cette activité, la colonisation des alpages par la forêt s’accélère et on perd tout un cortège d’espèces animales et végétales.» Quant à la régulation du gibier, les chasseurs y veillent. «La chasse ne suffit pas à totalement réguler ces populations, ne serait-ce que parce qu’elle ne s’applique que durant une période très courte et que le gibier va se réfugier au premier coup de feu dans des zones où il ne peut être atteint», souligne Isabelle Germanier. Pour elle, ces modes de régulation doivent être complémentaires. «Aux États-Unis, la réapparition du loup dans certaines régions a permis un retour spectaculaire à une dynamique naturelle des milieux», illustre Luca Fumagalli.