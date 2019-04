La Tour Plein-Ciel veut élever son niveau de jeu

Un vent nouveau souffle sur la tour Plein Ciel, au Mont-Pèlerin. Et on ne parle pas de celui qui a balayé le sommet de l’antenne ce jeudi et privé plusieurs badauds de leur montée à 65 mètres pour admirer l’un des plus beaux panoramas de la région entre lac, Riviera, terrasses de Lavaux et Veveyse fribourgeoise.

Il est question de la bouffée d’oxygène que tente d’insuffler l’association à but non lucratif qui gère le volet touristique du site, propriété de Swisscom. Celle-ci a conduit à l’affluence record du week-end pascal, celui du lancement de la 25e saison de l’ascenseur panoramique: «Quelque 730 personnes en quatre jours, c’est juste incroyable», se félicite Thierry Rossel, président de l’association et responsable des opérations de Swisscom Broadcast (télé-radio) pour l’ouest de la Suisse.

Ce beau score coïncide avec plusieurs impulsions récentes: identité visuelle repensée (360° Plein Ciel Riviera-Lavaux), site internet à venir (pour l’heure voir la page Facebook), nouvelle webcam en live (montpelerin.roundshot.com). L’objectif étant de maintenir et même améliorer l’affluence moyenne de 10'000 visiteurs par an. Soit, depuis l’inauguration en 1995, 225'000 passages. «L’extension de l’horaire du soir de 18 h à 20 h durant la belle saison semble aussi avoir porté ses fruits», ajoute Thierry Rossel.

Dernière actualité de taille, imposée celle-là, l’ascenseur sera remis à neuf en fin d’année pour coller aux normes et standards actuels. Un investissement d’environ 220 000 francs.

Le coup de fouet des derniers mois se veut aussi une opération séduction pour l’association. Celle-ci vise à étendre le réseau de partenaires autour du noyau dur composé par la Commune de Chardonne et Swisscom Broadcast, surtout depuis que le MOB, soutien historique, a décidé de se retirer le 31 décembre dernier. «Au début des années 1970, un projet de prolongement du funiculaire Vevey-Chardonne-Mont-Pèlerin existait, explique Thierry Rossel. Lorsque celui-ci a été abandonné, la société MVR ( ndlr: filière du MOB ) avait accepté de vendre les terrains aux PTT, qui voulaient y construire l’antenne, mais à la condition qu’ils consentent un volet touristique. Cela avait débouché sur une passerelle au 6e étage. Sauf qu’au début des années 1990, les arbres avaient tellement poussé qu’il n’y avait plus de vue. D’où l’inauguration de la plateforme actuelle en 1995.»

Tour Plein Ciel

Jusqu’au 3 novembre.

Tarif de l’ascension: 5 fr. par adulte, 3 fr. par enfant.

Infos: page Facebook «Tour Plein Ciel» (24 heures)