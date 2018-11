La Tour-de-Peilz contient son déficit malgré la RIE III

«Il est vrai, auparavant, il y avait de grands écarts.» Mais Jean-Pierre Schwab, municipal des Finances depuis 2016, a pris le taureau par les cornes pour établir un budget «réaliste».

Finies, les différences énormes entre cette projection et les comptes (2016 marquait la quatrième fois depuis 2008 où l’écart tournait autour de 10 millions, sur des comptes entre 50 et 60 millions). Jean-Pierre Schwab a déjà atténué cette différence pour son premier exercice (2017), même si La Tour-de-Peilz s’en est sortie avec le plus gros bénéfice de la Riviera (3,1 millions). Malgré «l’objectif de resserrer au maximum l’écart entre le budget et les comptes, nous ne voulons pas être trop optimistes et annoncer un bénéfice qui s’avérerait au final un déficit», avertit Jean-Pierre Schwab. Pour 2019, la Ville table sur une petite perte de 1,61 million pour des charges de 72,7 millions, dont 22 millions versés au Canton.

Un déficit dû à la RIE III: la Ville devrait recevoir 1,48 million de recettes fiscales en moins. «Nous sommes moins impactés que d’autres communes du district de Nyon, car nous sommes surtout dépendants de l’impôt sur les personnes physiques. C’est là notre part du lion», explique Jean-Pierre Schwab. Par rapport au budget 2018, la croissance de cet impôt est «substantielle» (de 48 à 52 millions). L’arrivée de gros contribuables (comme Mark Schneider, CEO de Nestlé) augmente l’impôt à la source prévu de 700'000 fr.

«Après les charges cantonales, intercommunales et fixes, nous ne pouvons intervenir que sur 15% de notre budget. Mais nous avons réussi à réduire nos dépenses sur cette part», se réjouit Jean-Pierre Schwab. (24 heures)