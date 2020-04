La Ville d’Aigle soutient la reprise au niveau local

La Ville d’Aigle va mener ces prochains temps une politique en partie anticyclique pour anticiper la phase de déconfinement progressif dictée par le Conseil fédéral. «Nous allons par exemple avancer des investissements prévus pour 2021 et 2022 et faire réaliser les travaux cette année encore par des entreprises locales», explique le syndic Frédéric Borloz.

Il s’agit notamment d’une partie de l’entretien du bâtiment du Collège de la Grande-Eau, où cinq sociétés de la place œuvreront en consortium. L’étude de l’entretien de tous les ponts de la ville sera aussi avancée et confiée à une entreprise aiglonne.

La Municipalité a planché avec quatre groupes politiques représentés au Conseil communal: PLR, PS, UDC et Alternatives-Les Verts. Le cinquième, l’Entente aiglonne, a envoyé une proposition, mais hors délais assurent les autorités. «Il était important que les conseillers communaux soient en effet associés à ce processus de réflexion pour mettre diverses mesures en place, l’idée étant de favoriser la relance dans l’intérêt de tous les citoyens aiglons», résume Alexandre Favre, président de l’organe délibérant.

Réserve de 550'000 francs

Le collège devra le valider par un vote, mais proposition a été faite de reverser les jetons de présence aux commerçants et restaurateurs. Ces derniers vont aussi être soutenus par l’Exécutif, «qui a décidé de créer deux fonds communaux, d’un montant de 15'000 francs chacun, pour financer les propositions de relance de la part des commerçants, via Aigle-Cité, et des restaurateurs par la section aiglonne de GastroVaud», poursuit le syndic.

Un fonds de réserve de 550'000 francs a été prélevé des comptes 2019, qui seront prochainement communiqués, pour pouvoir financer des actions de solidarité en période de crise sanitaire, économique ou climatique. «Ce fonds de réserve est souhaité également par une majorité de partis», annonce Alexandre Favre.

Masques et désinfectant

Par ailleurs, la Municipalité tente de se procurer masques et désinfectant. Le matériel sera destiné aux habitants aiglons dits à risque. Ils pourront se fournir à l’administration communale. Un groupe de travail pourrait être constitué pour encourager à l’avenir la consommation locale. Enfin, la création de nouveaux espaces dévolus aux jardins familiaux en faveur des habitants qui vivent en appartement est dans les tuyaux.