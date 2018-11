La Viticole de Villeneuve rafle les Lauriers de platine

Après les vendanges, Villeneuve récolte une brante de bonnes nouvelles. Le Canton vient d’annoncer l’éradication de la flavescence dorée – maladie de quarantaine de la vigne – de ses coteaux, et la localité vigneronne du bout du lac voit décerner les Lauriers de platine au Chablais AOC Villeneuve Grand Cru de sa Viticole. Un autre Chablais AOC arrive en deuxième place: l’Yvorne Le Chardon de Jean-François Morel, vigneron à Chardonne. Un La Côte et un Lavaux se placent en 3e et 4e places, dans ce concours qui départage, lors d’une dégustation (sélection à l’aveugle) par un jury de professionnels, les 16 «meilleurs» chasselas (sur 753) ayant obtenu le Label Or Terravin.

Le Grand Cru victorieux, d’un bel arôme et d’une grande fraîcheur, est élevé à la Viticole de Villeneuve par Badoux Vins depuis deux millésimes. La caviste Caroline Perotti veille sur les cuves, l’œnologue Frédéric Pernet supervise la vinification. Président de la Viticole de Villeneuve, Ulrich Künzli jubile: «Nous venons de nous débarrasser de la flavescence dorée et nous sommes Lauriers de platine: c’est du pur bonheur!» Le Chardon d’Yvorne, qui allie subtilement minéralité, fruit et fleur, est produit par la famille Morel, établie à Chardonne (Lavaux).

La Côte aussi sur le podium

La consécration des deux vins chablaisiens rend aussi hommage au fondateur du label de qualité des vins vaudois, Robert Isoz. C’est lui qui fait adopter, en 1962, un règlement instituant une marque de contrôle de l’origine et de la qualité des vins d’Yvorne, qui prend le nom de Terravin. Ce premier label s’applique ensuite à l’ensemble du vignoble vaudois, avant d’être repris par la Fédération vaudoise des vignerons.

En 3e position, le La Côte AOC élevé sur lies de Christian Dupuis est gouleyant. L’Épesses (Lavaux AOC), Cave de l’Hôpital, de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg, salué pour sa «perfection» à l’apéro par les jurés, n’a rien à envier aux gagnants du jour. (24 heures)