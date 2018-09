La bijouterie Meylan encore braquée

«Je préfère ne rien dire ou je vais dire des horreurs.» Le sourire jaune, Lionel Meylan rentre dans sa bijouterie de la rue des Deux-Marchés non sans que son attitude témoigne d'une profonde amertume et d'une lassitude. Son commerce été la proie d'un énième braquage ce mardi matin peu avant 10h.

Quatre malfrats



D'après le message Facebook que Yannick Meylan a posté sur son compte Facebook dans la foulée avec des images des caméras de surveillance, quatre hommes auraient agi: «2 sur 4 Arrêtés !! ci-dessous les images des deux derniers à arrêter!!! Voici les BRAQUEURS qui viennent de nous attaquer à @Vevey à 09h44».

A l'intérieur, des experts de la police étaient encore à l'oeuvre avec lampe de poche et pinceau en fin de matinée. Au moins un plateau jonche le sol et témoigne d'une certaine violence de la part des agresseurs. «Quand je suis passé vers 9h50 pour me rendre au travail, j'ai vue une employée en pleine crise de larmes et un autre qui la consolait et la rue bouclée par des agents», explique un commerçant voisin. Selon un témoin cité par 20Minutes.ch, une partie du butin jonchait le sol à l'extérieur.

Sept en vingt ans



Comme Yannick Meylan, de nombreux Veveysans ont eu la même réaction sur les réseaux sociaux: «Encore?». Le braquage de ce mardi s'ajoute en effet à une très longue liste dont a été victime la dynastie des Meylan, propriétaire de deux commerces en ville. Il s'agit au bas mot du septième cambriolage ou agression en une vingtaine d'années.

Celui de 2015 avait particulièrement marqué les esprits, déjà à la rue des Deux-Marchés: les malfrats avaient agressé Lionel, le papa, et occasionné une course poursuite à pied dans Vevey lorsque l'un de ses fils s'était lancé aux trousses d'un des voleurs et était parvenu à le maîtriser.

