La crise politique a bien miné l'administration à Vevey

La crise politique qui secoue la Municipalité de Vevey depuis près de deux ans a eu de graves répercussions sur le personnel communal et le fonctionnement de l'administration. C'est ce qui ressort du rapport de la société Serdaly & Ankers communiqué vendredi par le Conseil d'Etat au terme de l'audit commandé par le gouvernement en mai 2018. Ledit rapport se veut une photographie de la situation à l'automne de la même année. Il fait état, entre autres, d'«atteintes illicites» à l'ambiance de travail.

Pour rappel, les tensions en mai 2018 étaient alors à leur paroxysme dans la foulée des accusations à l'encontre du socialiste Lionel Girardin, suspendu un mois plus tard car sous le coup d'une enquête pénale pour gestion déloyale d'intérêts publics. Celles entre la syndique Elina Leimgruber (Verte) et Etienne Rivier (PLR) d'une part et les deux Vevey Libre Jérôme Christen et Michel Agnant - suspendus en décembre de la même année pour des accusations de violation de secret de fonction - ont également contribué à un climat de travail délétère au sein de l'administration.

«Mobbing important» pour trois collaborateurs



Ce sont surtout les treize chefs de service interrogés qui le disent. Selon le rapport, «les chef-fe-s de service sont dans une situation de démotivation et d’insatisfaction pour la majorité d’entre eux, et ils font état, pour une partie importante d’entre eux, de problèmes de santé». De plus, «l’irrespect des personnes et de leur travail existent, tout comme une situation de conflit avéré. Ces situations concernent à la fois un certain nombre de Municipaux à l’endroit de leurs chef-fe-s de service ou d’autres chef-fe-s de service et la Municipalité dans son ensemble».

Toutefois, «si l’exposition au mobbing est importante pour trois collaborateurs, les conditions d’un harcèlement moral, verbal ou physique d’un-e ou plusieurs Municipaux à l’endroit de collaborateurs ne sont cependant pas observées». Plus loin, «la majorité des chef-fe-s de service pose un regard très critique sur les agissements de certains Municipaux, ainsi que sur la Municipalité». Entre autres: «communication inadéquate vers l'extérieur» ou «manque de volonté des Municipaux de résoudre les problèmes».

Démotivation et démission



Le résultat est clair pour les responsables de l'audit: ces conflits ont généré «des dysfonctionnements organisationnels»: de l’inefficacité, de l’incohérence dans les décisions de la Municipalité, de la démotivation et plus encore «un accroissement des problématiques d’organisation avec des arrêts maladie et une démission».

Selon le rapport toujours, «la responsabilité de la situation est partagée entre les membres de la Municipalité» et les causes relèvent à la fois «d’une absence de vision et de culture communes, de problèmes de management, tant au niveau individuel qu’au niveau de la Municipalité dans son ensemble, et de personnalités qui, faute d’avoir donné un sens partagé à la collégialité, se manifestent sans retenue».

Un reproche très général qui gêne la Municipalité actuelle (Elina Leimgruber, Etienne Rivier et les personnes mandatées par le Conseil d'Etat, Michel Renaud et Jacques Ansermet), comme elle l'écrit dans son communiqué du jour. Celle-ci «constate que le rapport d’audit évacue toute analyse individualisée des comportements de l’Exécutif, ce qui provoque un amalgame malheureux et empêche toute délimitation ad personam d’éventuels manquements et responsabilités».

Jérôme Christen avait dressé le même constat à plusieurs reprises à la lecture d'une première version du rapport en mai dernier déjà: «De manière générale, note-t-il notamment, il pourrait être utile de savoir pour les municipaux à qui s'adressent les critiques contenues dans l'audit, sans quoi, faute de savoir si chacun d'entre nous est concerné ou pas, nous ne pourrons que difficilement en tenir compte».

Réviser la loi



Dès lors, que faire de cet audit à l'heure où tant la Municipalité actuelle, nombre de collaborateurs et le Conseil d'Etat constatent une situation bien meilleure aujourd'hui? L'audit invite notamment la Municipalité à agir rapidement pour organiser «un retour à des conditions de travail normalisées» et l'Etat à encadrer l'opération. Un retour éventuel de l'un ou l'autre des Municipaux suspendus devra en outre «être organisé et formalisé» et non pas «laissé au hasard ou à la bonne volonté».

Sur le plan de la législation, des modifications de la Loi sur les communes sont en outre à envisager de la part du Canton sur la notion de collégialité. Les conditions de suspension et de révocation pourraient prévoir des circonstances où l'Etat peut intervenir sans requête de la Municipalité ou du Conseil communal. «La surveillance de l'Etat devrait pouvoir être élargie ou enrichie dans son volet de prévention», ajoute le texte. Dans son communiqué, le Conseil d'Etat, dit s'y engager «si certaines adaptations de la loi sur les communes peuvent s’avérer utiles dans ce contexte».