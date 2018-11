La garde d’enfant s’adapte aux besoins du tourisme

Être parents et travailler dans les milieux touristiques, avec des temps partiels, des jours de travail et des horaires variables peut constituer un sérieux écueil lorsqu’il s’agit d’organiser le placement de ses enfants. La question se pose de manière particulièrement aiguë dans les stations, où de nombreuses familles vivent de cette économie. Confronté à beaucoup de ces situations, le réseau Enfants Chablais vient d’adapter son règlement.

Du point de vue de l’accueil de jour, il faut prouver qu’aucun des deux parents n’est disponible à des moments précis de la semaine afin d’obtenir une place de garde subventionnée. Ce qui contraint ces smalas atypiques soit à renoncer au système de garde officiel, soit à payer plein pot. La première option étant la plus largement choisie, les garderies de Leysin, de Gryon et d’Ormont-Dessus en sont arrivées à ne plus tourner au maximum de leurs capacités. Un comble, alors que les besoins sont avérés.

«Nous avons introduit une exception pour les familles tenant compte de cette spécificité et également de leur éloignement de la plaine»

«Nous avons donc introduit une exception pour les familles des communes concernées, tenant compte de cette spécificité et également de leur éloignement de la plaine», explique Éric Fatio, président du réseau Enfants Chablais. Aucune démarche particulière ne sera imposée aux couples pour prouver leur activité fluctuante, le dépôt de leur dossier donnant accès aux revenus, donc à la justification d’un emploi.

Coûts en hausse

La démographie galopante du Chablais a aussi causé une difficulté spécifique à l’organisation, en 2017 déjà. Le poids croissant de la garde d’enfants sur le budget de certaines Communes avait conduit Roche, entre autres, à s’inquiéter de la hausse massive de sa facture, passant de 40'000 à 370'000 francs en huit ans, en raison d’une importante croissance de sa population. Les autorités rotzéranes réclamaient une révision de la clé de répartition des frais entre communes partenaires.

C’est un autre levier qui a été actionné, dès cette année. Éric Fatio: «Pour tenter de corriger cet effet, nous avons augmenté la contribution socle, la contribution fixe demandée à l’ensemble des communes. Cela a réduit la part fluctuante des coûts de Roche – et d’autres communes en situation similaire. C’est une solution qui n’est pas idéale, mais les besoins augmentent et la facture aussi, inéluctablement.» (24 heures)