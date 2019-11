«La montagne a accouché d’une souris!»

«Cette affaire a démarré avec des perquisitions. Ils ont été embarqués quasi manu militari. Et à la sortie, ils écopent de 10 jours-amende à 80 fr. avec sursis! La montagne a véritablement accouché d’une souris!» s’est exclamé Me Robert Fox, avocat de Jérôme Christen. «D’un souriceau», a précisé Me Pierre Chiffelle, avocat de Michel Agnant. Qui a aussi imagé ainsi la peine infligée ce mercredi à leurs clients: «Une tape sur la main avec une plume d’oie.»

Prévenus pour violation du secret de fonction, les municipaux veveysans Michel Agnant et Jérôme Christen ont en effet été partiellement acquittés, mais reconnus coupables sur un seul des trois points pour lesquels ils comparaissaient devant la justice.

Encore plus clémente que le Ministère public – qui réclamait déjà une peine «modeste, voire symbolique» de 20 jours-amende –, la présidente du Tribunal de l’Est vaudois, Anne-Catherine Page, les a condamnés à 10 jours-amende à 80 fr. avec sursis. Leur faute: avoir transmis un PV de Municipalité et un extrait à leur «collaborateur» Christophe Privet. En revanche, la juge a blanchi les deux élus pour avoir donné des documents à un avocat, et à la Commission de gestion (Coges).

La juge rappelle que, selon la jurisprudence, l’avocat n’est pas concerné par la disposition pénale de violation du secret de fonction. Concernant la Coges, la magistrate estime qu’en vertu de son pouvoir de contrôler l’activité de la Municipalité elle devait avoir accès aux informations qu’elle a reçues. Cette transmission était légitime, car il s’agissait «d’intérêts nettement supérieurs»: les agissements autour de la Fondation Apollo allaient être connus au niveau cantonal (via l’audit lancé par Pierre-Yves Maillard), mais «il fallait avertir les autorités communales».

«Cet aspect aura une incidence dans tout le canton! se réjouit Me Chiffelle. La période où les autorités décident ce qu’elles veulent, ou non, montrer aux commissions de gestion est ainsi révolue. C’est important pour le combat pour la transparence que mène Michel Agnant.» Ce dernier avait martelé à l’audience: «La Coges, contrôleur de la Municipalité, ne peut pas avoir besoin de l’accord du contrôlé pour se pencher sur certaines pièces!»

«Un stigmate»

«Michel Agnant et Jérôme Christen ressortent grandis de ce jugement, qui donne très majoritairement raison à leurs attitudes, estime Me Pierre Chiffelle. Nous sommes satisfaits à 90%.» Son client ne partage pas cet avis: même si sa culpabilité est minime, Michel Agnant la considère comme «un stigmate».

C’est le statut de Christophe Privet qui a posé problème: la juge a estimé qu’il ne pouvait être considéré comme un «collaborateur personnel» au sens de la loi sur l’information, puisqu’il n’était pas employé par la Ville.

La magistrate a aussi botté en touche les arguments de la défense selon lesquels la transmission de PV ne suffit pas, mais qu’«ils doivent en plus avoir contenu des secrets dignes de protection – pas le nombre de bouteilles à offrir à Mme Milliquet pour ses 120 ans», avait imagé Me Fox. Qui affirme: «Cette décision aura une incidence pour les élus de petites communes, que j’imagine montrer parfois des documents à certaines personnes, pour se faire aider à comprendre des situations complexes.»

Révocation peu probable

Sur les huit dénonciations contre Michel Agnant et Jérôme Christen, cinq avaient été classées. Ils n’en restaient que trois et ils n’ont été au final condamnés que pour une seule. Le spectre de la révocation semble alors s’éloigner, «même si c’est théoriquement possible», souligne Me Chiffelle.

Les avocats liront attentivement le jugement avant d’annoncer s’ils font recours. Le Ministère public aussi: «Je jetterai particulièrement mon attention sur les questions juridiques concernant la Coges», affirme le procureur Stephan Johner.