La mosquée provisoire a reçu ses premières prières

Les musulmans de la région de Vevey n’auront plus à envisager de prier avec des moufles. Le déménagement provisoire de leur lieu de culte au chemin du Verger 10 (derrière la gare) a pu se réaliser la semaine dernière, en attendant la rénovation de la mosquée principale à la rue du Clos. «Notre lieu habituel se transforme en frigo chaque fin d’année. Depuis 2009 et le rachat de notre mosquée, nous allons enfin pouvoir passer un premier hiver au chaud», se réjouit Grégory Stergiou, président de la Fondation islamique de Vevey et environs.

Dernièrement, c’est le retard pris pour réaliser ce transfert qui a jeté un froid: initialement, la Ville de Vevey, propriétaire du bâtiment, avait promis un emménagement en mars 2017. C’était sans compter sur la mise en place obligatoire – mais néanmoins chaotique – d’un escalier de secours. À la suite d’un litige sur le sujet, le voisin Nestlé s’était refusé à autoriser que la construction débouche sur sa propriété.

L’histoire s’est poursuivie sur une autre façade avec l’installation d’une sortie de secours non conforme et donc démontée. Enfin, Nestlé est revenu sur sa décision dès lors que la demande a émané de Grégory Stergiou lui-même. Résultat: 18 mois de retard et plusieurs dizaines de milliers de francs non prévus au départ. «Le positif, c’est que nous pouvons nous consacrer à la rénovation à la rue du Clos, qui doit durer une année et trois mois. Nous sommes au bénéfice d’un bail d’un an à Verger 10, avec possibilité de renouveler.»

Le lieu de culte provisoire sera ouvert sept jours sur sept. Les pics de fréquentation sont prévus le vendredi. «Vendredi dernier, nous étions 350. Comme nous ne pouvons accepter plus de 200 personnes par prière, nous en ferons deux ce jour-là, à 12 h 30 et 13 h 15. Nous serons deux personnes à contrôler le parking, qui est très réduit, et compter les personnes. La bonne nouvelle, c’est que l’immense majorité semble venir à pied.» (24 heures)