La parricide de Villeneuve méritait bien 16 ans de prison

«Je suis actuellement une psychothérapie car il est extrêmement important pour moi de comprendre comment j’en suis arrivée à commettre un acte aussi blâmable. Cette thérapie m’aide à comprendre les dysfonctionnements familiaux et la relation asymétrique qui prévalait entre ma mère et moi avec mon père.» Nicole* est apparue mardi telle qu’à son procès devant le Tribunal criminel de Vevey en octobre 2017. Austère dans sa mise comme dans sa manière de s’exprimer en phrases bien construites tendant à intellectualiser sa situation.

«Je n’ai pas voulu tuer mon père. C’était comme si j’avais été dans un état second. Je m’en veux d’avoir entraîné mon fils.» La femme de 52 ans qui a tué son vieux papa en novembre 2014 à Villeneuve avec l’aide de son fils alors âgé d’à peine 20 ans a failli agacer la Cour d’appel cantonale. Cette sociologue n’a pu en effet s’empêcher de se présenter en victime, à la fois de la formulation du premier jugement et des circonstances qui l’ont amenée à commettre ce crime.

Si son fils n’a pas contesté la peine de 10 ans pour assassinat infligée par le Tribunal criminel de Vevey en octobre 2017, sa mère estimait trop élevée celle de 16 ans prononcée à son encontre. Elle contestait en appel également la qualification extrême d’assassinat, laquelle suppose un mobile égoïste, la préméditation ainsi qu’une manière particulièrement odieuse d’agir.

Ses avocats, Stefan Disch et Valérie Pache Havel, ont tout tenté pour faire valoir le contexte très particulier de cette affaire. Ils ont rappelé combien le meurtre d’un père n’est explicable que par des circonstances extraordinaires. Ils ont demandé en vain à la Cour d’appel de retenir la qualification moins infamante de meurtre et de revoir à la baisse la peine infligée à Vevey. À noter que les juges cantonaux n’ont pas davantage suivi le ministère public. Le procureur Nicod avait en effet lui aussi fait appel. Il estimait que le crime de cette femme méritait la prison à vie, ainsi qu’il l’avait requis sans l’obtenir à Vevey, et non une peine selon lui «arbitrairement clémente».

Abusée sexuellement

Me Disch a rappelé avec raison combien cette cause est complexe, tant en raison de la personnalité du défunt dépeint par sa cliente comme un tyran et celle d’une accusée allant jusqu’à se plaindre d’avoir été abusée sexuellement par ce père dans son adolescence. Ici, l’avocat s’est risqué à s’écarter de la règle selon laquelle il est malvenu de s’en prendre à une victime. Selon l’homme de loi, il y avait suffisamment d’éléments, de témoignages et de considérations de psys dans ce dossier pour accorder de la crédibilité aux allégations de sa cliente. «Imaginez-vous cinq minutes face à cet homme accusé d’abus graves et répétés qu’il contesterait, a-t-il lancé à la Cour. L’auriez-vous acquitté? Je ne crois pas un instant qu’un tribunal criminel l’aurait libéré.» Et de regretter qu’à ses yeux cette question n’ait pas été traitée plus à fond par les juges veveysans.

Se référant aux éléments du dossier, la Cour cantonale rappelle que la prévenue n’a pas voulu parler d’abus sexuels à son procès, qu’elle n’en avait jamais fait état à l’époque, que ses accusations étaient floues et empreintes de contradictions.

Me Pache Havel a pour sa part fustigé une «justice des apparences» à l’encontre d’une personne «qui n’a pas attiré la sympathie». Pour l’avocate, la peine de 16 ans était bien trop lourde par rapport aux 10 ans infligés au fils par ailleurs reconnu comme coauteur.

Il demeure que la Cour d’appel a confirmé le premier verdict. Son président Marc Pellet a souligné que cette femme a fait preuve d’un «égoïsme absolu» ainsi que d’une façon d’agir «particulièrement cruelle causant une grande souffrance physique et psychologique à sa victime» pour «une sordide histoire d’héritage».

* Prénom d’emprunt

(24 heures)