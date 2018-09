La place du Marché et ses abords fermés d’ici janvier

Qui dit Fête des Vignerons dit en premier lieu «arènes monumentales». Et chantier à l’avenant. Ce dernier débutera le 15 octobre et entraînera la fermeture progressive de la place du Marché à la circulation et au stationnement d’ici à la fin de l’année. Le périmètre des interdictions s’étendra aux rues adjacentes dès le 2 janvier, livraisons, riverains et commerces exceptés. L’entier de cette planification est à l’enquête publique 30 jours à partir du 28 août.

«Cette mesure concerne plus précisément la rue du Torrent, la rue Jean-Jacques Rousseau, l’avenue Paul-Cérésole, la rue de Lausanne et le tronçon nord du quai de la Veveyse entre le giratoire de la gare et la rue Aimé-Steinlen, lit-on dans un communiqué de la Ville. Le tronçon de la rue de la Madeleine entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue du Torrent permettra la circulation à double sens.»

Les cycles pourront emprunter la rue du Conseil dans les deux sens. Le quai Perdonnet sera fermé à la circulation entre la Grande Place et la place de l’Ancien-Port. L’avenue Major-Davel sera mise en sens unique pour créer une zone de stationnement sur la voie montante.

Comme communiqué par les autorités le 12 juin dernier, «différentes mesures d’accompagnement ont été prévues afin de faciliter l’accès au centre-ville, comme la construction d’un parking périphérique provisoire ou la gratuité du service de livraison Dring Dring depuis les commerces veveysans partenaires».

Des informations aux riverains et commerçants sont prévues. Toutes les informations seront disponibles sur le site www.fdv2019.ch.

(24 heures)