La place du Marché redevient un parking

Après dix mois de fermeture à la circulation, la place du Marché de Vevey accueillera à nouveau les véhicules motorisés dès ce jeudi 16 h, «soit dix jours plus tôt que le calendrier initialement prévu», communique la Ville. Les horodateurs seront remis en fonction en début de semaine prochaine. D’ici là, le parcage sera gratuit pour une durée maximale de trois heures, moyennant la pose du disque bleu.

Quelque 312 places plus larges qu’auparavant seront tracées prochainement, selon les plans de la Municipalité présentés au début de septembre. L'Exécutif justifie son choix par un souci du «confort des usagers». Selon les normes en vigueur, le potentiel maximum était en effet de 440 places, ce qui n'avait pas manqué de faire bondir la droite du Conseil communal, fâchée de cette diminution et peu ou pas convaincue par les compensations proposées dans les rues adjacentes, qui plus est avec un déficit de 30 places au final.

Marché délimité, terrasses démontées



Le nouveau traçage prévoit en outre de libérer de l’espace devant les terrasses à l’est de la place et devant la Grenette. La zone du marché, qui fera son retour le 2 novembre, sera délimitée par un marquage au sol. Le démontage des Terrasses de la Confrérie des vignerons et de sa plateforme adjacente, derniers vestiges de l'événement phare de l'été, se poursuivra pendant le mois de novembre.

Le projet de réaménagement de la place du Marché à 10 millions de francs, tel que voté en 2016 par le Conseil communal, sera entamé l'an prochain pour une durée «d'un an ou deux» compte tenu des inconnues à ce stade. Le nombre de cases de stationnement sera réduit à 200, concentrées sur la partie ouest de la place, tandis que l'autre moitié sera laissée aux piétons et à la tenue du marché et autres manifestations.

Les 250 places de parc ainsi «perdues» par rapport à la situation d'avant la Fête des vignerons devront être compensées. La solution prévue par le politique consiste en un parking à construire sur un terrain des CFF derrière la gare, projet actuellement bloqué par des oppositions.