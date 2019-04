La plaque «disparue» est entre de bonnes mains

«Contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains citoyens aiglons, la plaque commémorative sur Albert de Haller n’a jamais été perdue. Elle a simplement été déposée pour permettre la rénovation de l’ancienne Maison de Ville, travaux qui ont duré deux ans», explique Isabelle Rime. La municipale a répondu jeudi en séance du Conseil communal à la lettre d’une citoyenne, Anne Croset, lue en partie par le président du parlement, Nicolas Biffiger.

Membre de l’Entente aiglonne, Anne Croset a fait publier sur le site du parti «Avis de recherche», une nouvelle en forme de pamphlet et très documentée sur la vie et l’œuvre d’Albert de Haller. Où elle se demande si c’est une négligence, une perte ou un vol qui est à l’origine de la «disparition». «Loin de moi le fait de vouloir polémiquer. La disparition de la plaque a évoqué en moi le souvenir d’une autre plaque en ville d’Aigle, ôtée et jamais retrouvée. J’ai fait les choses de manière correcte. Je me suis renseignée sur le pourquoi de l’absence de la plaque de Haller, j’ai posé des questions aux autorités, je n’ai eu aucune réponse en trois mois. D’où mon action.»

La plaque se trouve au bureau technique de l’Hôtel de Ville «où elle peut être vue», précise Isabelle Rime. L’inscription salue le «Grand de Haller», savant et humaniste, vice-gouverneur d’Aigle et directeur des salines régionales. La Banque nationale l’honora en imprimant un billet de 500 francs à son effigie. La plaque fut apposée en 1977 sur l’ancienne Maison de Ville nommée un temps bâtiment de Haller. Aujourd’hui, elle abrite préfecture, Office du tourisme et Espace Graffenried, espace d’accueil d’expositions temporaires. La nouvelle expo, qui débute ce jour, honore le peintre Édouard Morerod et le photographe Lionel Henriod. Vernissage public dès 18h30.

Quant à la fameuse plaque, «elle sera reposée sur le bâtiment, lors d'une petite cérémonie, le 15 avril à 11h, en présence des autorités», conclut Isabelle Rime.