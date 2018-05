La saga de L’Omnia connaît un bel épilogue

Le serpent de mer L’Omnia, restaurant situé sur le quai à un jet de pierre du centre-ville, c’est enfin du passé, peuvent se dire les Villeneuvois. Place désormais au Taiko, table tournée exclusivement vers les produits de la mer et du Léman. La gérante, Guanqiong Wang, a ouvert l’enseigne le 20 mai. «Cette réouverture est un soulagement pour la Commune. C’est aussi un plus. On espère que tout se passera au mieux pour les nouveaux exploitants», déclare la syndique, Corinne Ingold.

L’Omnia a régulièrement occupé le devant de la scène ces quatre dernières années. L’établissement, construit en 2009, était fermé depuis 2013 déjà; au grand dam des autorités et de la population. De conception très moderne, composé de béton brut et de verre, l’édifice de 141 m2 a été bâti par la société SGB SA à Noville. Elle était au bénéfice d’un droit de superficie octroyé par la Municipalité.

On ne compte plus les avatars qui ont opposé les Exécutifs villeneuvois successifs au gérant de SGB, Bernhard Spieler. Laissé à l’abandon, le bâtiment avait posé des problèmes, notamment en termes de sécurité. Entre 2015 et 2016, les vitrages présentaient par exemple des fissures et même des brisures. Les travaux non effectués ont mené à un bras de fer entre Commune et SGB.

En justice

Le conflit a conduit la première à dénoncer la seconde à la préfecture, qui a condamné SGB à une amende de 3000 francs. Dans la foulée, le permis d’utiliser l’établissement lui a été retiré. La société a recouru mais a été déboutée par le Tribunal cantonal, avant de remettre son bien en état en 2016.

Depuis, plus rien. Sauf que la Commune s’est fâchée un an plus tard. «L’Exécutif envisage sérieusement d’entreprendre des démarches pour rompre la convention qui nous lie avec le propriétaire de L’Omnia», déclarait alors le municipal Dominique Pythoud.

Finalement, on a appris très récemment que Bernhard Spieler avait remis sa société.Elle a été reprise par un groupe d’investisseurs sino-suisses qui gère l’Hôtel-Restaurant-Spa Le Baron Tavernier, à Chexbres, et exploite aussi une clinique privée dans la même commune. Et donc un nouveau restaurant à Villeneuve, en attendant d’ouvrir une clinique esthétique en face du Taiko. (24 heures)