La tradition des caveaux en sous-sol a pris un sacré coup

Dès les semaines qui ont précédé la Fête des Vignerons, différentes surfaces commerciales ont commencé à se transformer à Vevey: des bars ont poussé dans des agences immobilières, des magasins de décoration ou de vélos, donnant l’impression que la ville devenait un véritable bistrot géant à ciel ouvert. Toutes ces échoppes sont regroupées sous l’appellation «caveaux», qui ne désigne donc plus uniquement le typique carnotzet en sous-sol, à la vaudoise.

Les lieux de ce type, traditionnels, souffrent: s’ils étaient bondés en 99 (et réservés aux troupes en 77), ils peinent à se remplir cette année. «Même si la fréquentation s’est améliorée le week-end ou très tard la semaine, nous gardons l’espoir que cela va remonter, constate Carol Appréderis, figurante et également gérante du caveau des Artistes dans la maison familiale, à la rue des Deux-Marchés, pourtant à deux pas de l’arène. C’est dommage pour la tradition, mais je comprends que les gens veuillent être au bord du lac. Il faudrait un juste milieu qui ferait vivre les caveaux!» D’autant que les frais engagés sont souvent importants, entre décoration, aménagements et autorisations.

«L’avantage de ces propositions hétéroclites est qu’il y en a pour tous les goûts»

Cette année, l’offre s’est diluée: non seulement du fait de la multiplication des caveaux (une cinquantaine a reçu des autorisations, visibles sur www.fevicarte.ch); mais également de la mise en place de stands de nourriture en tous genres sur tout le bord du lac, changeant la physionomie de la manifestation en lui donnant des airs de Montreux Jazz ou de Paléo. «C’était notre volonté de ne pas mettre des stands en vieille ville, qui auraient pu déranger les devantures des commerçants», affirme Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête. «Certes, l’offre est diluée, mais l’avantage de ces propositions hétéroclites est qu’il y en a pour tous les goûts, se réjouit Aline Commend, responsable des caveaux officiels de la Fête des Vignerons. On peut commencer à l’apéro dans un endroit, manger une planchette ailleurs et finir la soirée en dansant dans un troisième lieu. Et recommencer le lendemain dans d’autres endroits!»

La responsable des 15 caveaux officiels met en garde: «La concurrence est énorme, mais tous les lieux n’offrent pas la même qualité. On repère assez rapidement ceux qui semblent n’avoir qu’un intérêt purement mercantile, servant par exemple du vin tiède et des ramequins congelés.» La météo s’apprête à changer, ce qui pourrait bouleverser les comportements. D’ici là, voici notre sélection toute subjective de quelques lieux.