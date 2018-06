La valorisation des restes de cuisine va se développer

«Depuis que je teste la filière GastroVert, je n’utilise plus qu’un sac-poubelle de 35 litres toutes les deux semaines, pour une famille de six personnes», se réjouit Peggy Cara, habitante de Massongex. Depuis un an, cette maman de quatre enfants jette ses déchets alimentaires dans un conteneur prévu à cet effet, proche de chez elle. Elle a été l’une des premières Chablaisiennes à sortir cette matière organique de sa poubelle au cours d’un essai pilote mené par la SATOM à Massongex et à Saint-Maurice.

L’organisme de valorisation des déchets est l’un des premiers en Suisse à se lancer dans l’élaboration d’un système de récupération de ces déchets au niveau domestique, alors qu’une collecte destinée aux restaurateurs fonctionne depuis 2010. «Je trie mes déchets, mais il y avait toujours ces restes alimentaires qui ne vont pas au compost et qui partaient à la poubelle: le riz collé au fond de la casserole, les croûtes de fromage, les arêtes de poisson, illustre Peggy Cara. Ils sentent vite mauvais et cela me faisait mal au cœur de sortir la poubelle à moitié pleine.»

Alors que la moitié des ordures produites par les Suisses sont incinérées, un tiers de ce volume est constitué par ces restes organiques dont le potentiel de valorisation énergétique et écologique est important. Ils produisent chaleur, électricité et biogaz durant leur digestion, avant d’être transformés en compost.

L’essai pilote mené durant une année auprès de plus de 2000 ménages a permis à la SATOM de sonder l’intérêt des utilisateurs. 33% de ceux qui avaient reçu la carte magnétique permettant d’ouvrir les conteneurs spécifiques s’y sont mis en 2017. Ils étaient 60% en 2018, dopés par l’introduction de la taxe au sac en Valais. «Cela prouve que la généralisation est possible. La population est demandeuse et va utiliser cette offre», se réjouit Corinne Cipolla, chargée de communication de SATOM SA. La quantité de déchets ainsi récoltée a dépassé l’objectif: la SATOM visait 10 kg par habitant et par an. Elle a atteint 35 kg à Massongex et 40 kg à Saint-Maurice. Quant à la qualité de la matière traitée à l’usine de méthanisation de Villeneuve, elle s’est révélée bonne, grâce à un gros travail de sensibilisation des ménages pour éviter de contaminer la filière avec des matériaux indésirables.

Le système est donc prêt à être généralisé à l’ensemble des 79 communes actionnaires, entre Vaud et le Valais. Elles sont nombreuses sur la liste d’attente, parmi lesquelles Montreux, Vevey, Saint-Légier, Corsier, Gryon, Leysin, Collombey-Muraz (VS) et Monthey (VS). Directeur de SATOM SA, Edi Blatter espère équiper les collectivités intéressées d’ici à un an. Le coût ne devrait pas être un frein, puisque l’installation et l’exploitation (entièrement gérée par la SATOM) se révèlent concurrentielles avec celles des incinérables. (24 heures)