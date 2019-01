La valse continue à la tête du tourisme ormonan

Jamais deux sans trois. Après la démission de Myriam Pichard en juin 2016, le licenciement en janvier 2017 d’Elisa Strecke, c’est désormais Steve Grisoni, en poste depuis septembre 2017, qui quitte la direction de l’Office du tourisme des Diablerets, a annoncé mercredi le journal local Le Cotterg. La date de son départ n’est pas connue.

Steve Grisoni dit avoir saisi une opportunité de réorienter sa carrière. Le climat parfois délétère qui règne dans le tourisme ormonan, entretenu par la déconfiture d’Isenau, n’a pas pesé dans la balance assure l’intéressé: «Au contraire, je trouve qu’il y a une belle dynamique. On a mis en place une très bonne offre pour le ski de rando sur Isenau et une magnifique infrastructure avec la modernisation du Meilleret.»

En décembre, l’office a aussi vécu un changement de présidence, avec le départ de Laurent René Di Rosa et Laurent Moillen. Là non plus, pas de coup de tonnerre, mais «la volonté de passer le témoin», indique Laurent Moillen. Son successeur Jean-Claude Hefti confirme que les deux transitions se sont faites en douceur. «Il n’y a pas eu de clash. Mais Steve m’avait tout de même dit trouver la situation difficile. Le tourisme est un secteur très exposé à la critique.»

Directeur de Porte des Alpes, la SA qui chapeaute le tourisme de la destination Bex-Villars-Gryon-Les Diablerets, Sergei Aschwanden se dit «surpris» par ce départ. «Nous en avons été informés, mais je n’ai pas encore rencontré Steve Grsioni pour discuter des raisons de sa démission. La gestion interne de l’office des Diablerets n’est pas de mon ressort de son comité.»

La réponse étonne, alors que le Canton a sommé Porte des Alpes de mettre bonne ordre à ce rapprochement touristique qui péclote depuis sa mise en place dès 2014. Le comité de Porte des Alpes doit y parvenir d’ici juillet prochain. «Le processus avance bien, les délais sont respectés», affirme l’ancien judoka. Alors qu’Aigle-Leysin-Les Mosses et le Pays-d’Enhaut ont mis en place une gestion unifiée, les stations de la Porte des Alpes conservent encore une part d’autonomie. Chacune possède son comité et son responsable.

Le poste occupé par Steve Grisoni aux Diablerets ou Christian Parisod à Gryon deviendra-t-il obsolète dans la future organisation? «Cette question est actuellement discutée, mais rien n’a été validé pour l’heure», répond Sergei Aschwanden. Jean-Claude Hefti, estime en tout cas que le cahier des charges devra être modifié pour s’intégrer dans la future organisation, avant de recruter un nouveau responsable pour Les Diablerets (24 Heures)