La votation sur la fusion a semé la zizanie à la Muni de Veytaux

Lorsqu’il a annoncé dernièrement sa démission devant le Conseil communal de Veytaux, après douze ans passés à l’Exécutif, le municipal Jean-Marc Emery a souligné: «Au cours de cette fin de mandat, les Veytausiens devront se déterminer s’ils souhaitent ou non étudier une éventuelle fusion avec la Commune de Montreux. Vous me savez favorable à cette démarche. […] Ne voyez surtout pas d’amalgame entre ma démission et cette démarche citoyenne, il n’y en a simplement pas.»

La syndique, Christine Chevalley, n’a pas regretté son départ mais simplement «pris acte». Elle se contente depuis d’un «no comment» où elle lâche seulement: «Je souhaite simplement travailler dans un climat serein avec une équipe municipale soudée.»

Tant la dénégation de Jean-Marc Emery que la position de la syndique Christine Chevalley semblent donc trahir que la question d’une étude sur une éventuelle fusion avec Montreux, objet de la votation de ce dimanche, a bel et bien créé des tensions au sein de l’Exécutif veytausien. Pour rappel, selon les dires de l’ex-municipal Jean-François Petignat dans nos colonnes, c’est une discussion avec Jean-Marc Emery qui les avait fait lancer cette initiative. «Il a fait ça dans le dos de ses collègues municipaux, analyse un observateur politique de Veytaux, il démissionne et il est même absent pour la votation. Après lui le déluge!»

«Au plus profond de moi-même j’aurais eu besoin de savoir ce que les citoyens voulaient pour leur avenir»

Interrogé par téléphone depuis le Rajasthan, Jean-Marc Emery nuance: «Ce n’est pas la raison principale de mon départ, mais la cohésion n’est peut-être plus là, car il est vrai que j’aurais vraiment souhaité que la consultation de la population sur une éventuelle fusion avec Montreux parte de la Municipalité. Diriger une commune lorsqu’on navigue entre deux eaux est difficile: il faut que les choses soient claires. Au plus profond de moi-même j’aurais eu besoin de savoir ce que les citoyens voulaient pour leur avenir.»

Cette votation a durci les fronts non seulement à l’Exécutif, mais aussi entre citoyens par tous-ménages interposés. Ainsi un groupe de conseillers communaux a répondu au comité d’initiative que leur texte contenait «des affirmations erronées ou du moins lacunaires». Le comité d’initiative rétorquant que les élus de Veytaux avaient «fait croire aux Veytausiens […] que la situation financière de la commune était saine, alors que nous n’avons fait qu’accumuler des déficits. On ne peut pas continuer à tromper les citoyens.» Sur le principe d’approcher Montreux pour réfléchir à une fusion, les Veytausiens devront se prononcer ce dimanche.

Ils devront retourner aux urnes en février pour remplacer le siège vacant de Jean-Marc Emery, qui n’aura ainsi plus la double casquette qui a pu faire grincer certaines dents (à la fois architecte et municipal de l’Urbanisme). Les éventuels candidats à cette élection complémentaire ont jusqu’au 31 décembre pour se faire connaître. (24 heures)