Le 8 août, Vevey s’offre un petit bout de «paradis»

En berceau de la Fête des Vignerons, le district de Vevey s’offre sa journée le 8 août dans les rues du chef-lieu. Les treize communes se sont unies pour proposer une «journée au paradis» en trois volets. Primo, un «parcours découverte» sera l’occasion pour les visiteurs de sillonner la ville à la découverte du terroir régional et de quelques facettes méconnues. Des attractions touristiques emblématiques (wagon du MOB, chalet du Marché de Noël de Montreux, etc.) ponctueront le parcours en huit étapes, dont un «village du Pays-d’Enhaut» symboliquement situé en altitude sur l’esplanade Saint-Martin. Deuxième volet plus vinicole avec la sélection de vins Michele Caimotto, ancien chef sommelier du Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier (10 fr.). Des animations culturelles complètent le tir: improvisation, lectures, contes et programmation musicale. La parenthèse au 7e Ciel ne se limitera pas au 8 août: une Balade au Paradis s’étalera du 1er juillet au 31 août. En treize postes, la promenade permettra de découvrir chaque commune à travers une photographie ou une anecdote originale. Les fins limiers auront droit à des prix. (24 heures)