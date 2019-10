Le Bois-Noir se fait beau pour séduire les crapauds

Le sonneur à ventre jaune reviendra-t-il piquer une tête au Bois-Noir? Rare dans le Chablais, ce crapaud fait partie des espèces que les biologistes espèrent attirer grâce au vaste chantier de renaturation de la forêt située en amont de Saint-Maurice et Lavey-les-Bains. Libellules, papillons, batraciens, cervidés mais aussi Homo sapiens font partie des bénéficiaires de la quarantaine de mesures mises en place sur la centaine d’hectares boisés, s’étalant sur cinq communes et deux cantons. Leur financement – 8,5 millions de francs – a été pris en charge exclusivement par l’Office fédéral des routes.

Le chantier avait commencé en 2015 par la création d’un passage à faune sous l’autoroute. Dans les années 1980, l’A9 a coupé en deux le secteur, alors qu’il présente un double avantage pour le passage du gibier. «La présence d’un ouvrage hydroélectrique réduit le débit du Rhône et facilite la traversée. Et le Bois-Noir est, avec celui de Finges (ndlr: dans la région de Sierre), le seul massif forestier à relier les deux versants de la vallée», explique Joël Bochatay, dont le bureau spécialisé a accompagné la renaturation. En rouvrant ce couloir, les biologistes entendent favoriser les échanges génétiques entre les populations d’animaux sauvages établies de part et d’autre de la vallée du Rhône.

Des châtaignes à cueillir

Parmi les chantiers menés pour favoriser la biodiversité figurent également la création de mares, l’ouverture de clairières, l’entretien des lisières, la revitalisation d’anciennes châtaigneraies… et la création d’une réserve forestière de 78 hectares. «Le Bois-Noir est très intéressant, relève Olivier Guex, chef du Service valaisan des forêts, des cours d’eau et du paysage. On peut tirer le parallèle avec le bois de Finges. Ce dernier en est à son stade final de développement. Alors que le Bois-Noir est une forêt pionnière.» Celle-ci s’est constituée sur le cône de déjection remis à nu par les crues successives du torrent de Saint-Barthélemy, en 1926, 1927 et 1936. Une pinède s’y est installée, que «les feuillus, reprenant le dessus, sont en train d’étouffer», explique Joël Bochatay.

Largement rendue à la nature, la forêt chablaisienne fera également une belle place à l’être humain. «De nombreuses mesures pour favoriser la mobilité douce ont été créées», relève Joël Bochatay. Un itinéraire sécurisé permettra de rejoindre les lieux depuis la gare de Saint-Maurice. Sous la canopée, deux circuits didactiques ont été tracés, de 1,3 et 6 km. Décrépits, l’ancienne piste Vita et le parcours mesuré ont été déplacés et restaurés. Autrefois exploitées, les châtaigneraies revitalisées offriront leurs fruits aux promeneurs. «Les gens pourront aller y cueillir des châtaignes pour leur brisolée, se réjouit Joël Bochatay. Le but est que l’humain se réapproprie cette forêt, d’en faire un parc périurbain, à l’image de Sauvabelin.»

Une partie des mares de Lavey Sud, souvenirs d’un Rhône sauvage. Image: CHANTAL DERVEY