Le Chablais se dote d'un délégué au sport

Chablais région , qui regroupe les intérêts des Chablais vaudois et valaisan, a engagé un délégué au sport. Il s'agit de Paul-Henri Rey, 39 ans, actuellement cadre au sein de l'Union cycliste internationale et du Centre mondial du cyclisme à Aigle.

Le nouveau délégué, qui dispose d’une large expertise dans le monde du sport régional, national et international, aura pour charge d’améliorer le développement de ce secteur dans la région. Paul-Henri Rey a été choisi pour sa vision stratégique, sa capacité à mener à bien des projets d’envergure et sa connaissance de la région et de ses acteurs-clefs.

Sportif accompli

Titulaire d’un postgrade en administration du sport, l'habitant de Vérossaz (VS) occupe depuis dix ans diverses fonctions managériales.

Paul-Henri Rey pratique régulièrement le ski-alpinisme, le ski de fond et le cyclisme. Engagé dans plusieurs associations sportives et culturelles, il a participé à l’organisation de nombreuses manifestations. (24 heures)