Le Conseil d’État ordonne une enquête sur Vevey

La Fondation Apollo porte aussi plainte

Le Conseil d’État a déposé une plainte pénale contre Lionel Girardin, municipal PS de Vevey en arrêt maladie, pour sa gestion de la Fondation Apollo, qu’il présidait. Cette dernière porte aussi plainte contre lui, pénalement et civilement. Suite à la décision du gouvernement, le conseil de fondation s’est en effet réuni ce jeudi et affirme avoir «pu collecter un nombre suffisant d’informations qui le conduisent à entreprendre des démarches judiciaires pénales et civiles à l’encontre de son président», qu’elle a suspendu préventivement.



Avocat de Lionel Girardin, Ludovic Tirelli «regrette d’apprendre une nouvelle fois par les médias l’existence de procédures judiciaires. Le cas échéant, Monsieur Girardin s’expliquera de manière transparente et complète devant les autorités compétentes.»