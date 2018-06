Le Conseil d’État suspend Lionel Girardin et nomme un vieux sage

La Municipalité de Vevey l’avait demandé après que le Canton eut déposé une plainte contre Lionel Girardin pour sa gestion de la Fondation Apollo. Le Conseil d’État s’est exécuté ce mercredi: il a suspendu l’élu PS de ses fonctions. Une première dans le canton.

La Municipalité de Vevey avait requis 6 mois. Lionel Girardin est suspendu jusqu’au 31 décembre, ou plus tôt si la procédure pénale se résout avant. Ce délai peut être prolongé si la machine judiciaire s’active au-delà de cette date. La suspension implique l’interdiction de siéger et le retrait des dicastères. Il lui est aussi interdit de signer des actes au nom de la Ville.

Avocat de Lionel Girardin, Ludovic Tirelli n’est «pas surpris de la décision au vu des délais extrêmement brefs qui rendaient irréaliste l’exercice effectif du droit d’être entendu et laissaient présager une décision déjà prise». Il envisage de faire recours: «D’un côté, comme partie civile à la procédure pénale, le Conseil d’État a intérêt à la condamnation de Lionel Girardin. De l’autre, il est censé statuer de manière indépendante sur sa suspension, mais se fonde sur la plainte qu’il a lui-même déposée pour justifier la suspension. En étant à la fois juge et partie, le Conseil d’État se trouve dans un conflit d’intérêts qui viole un des piliers de l’État de droit, la garantie du juge indépendant et impartial.» «Cette double compétence nous est attribuée par la loi, qui ne prévoit pas de la transmettre à une autre autorité», répond la ministre Béatrice Métraux.

Pour fonctionner, la Municipalité de Vevey doit voter à trois minimum. Ce qui n’est pas le cas en l’absence de Lionel Girardin si deux personnes sont malades ou se récusent. Pour pallier ces cas, le Conseil d’État a nommé Michel Renaud. Considéré comme un «vieux sage», capable de prendre de la hauteur dans les débats, il possède en outre trois attributs utiles dans l’imbroglio actuel: il est socialiste, ce qui respecte le vote des Veveysans; il est neutre et libre de mandat (hormis la présidence de l’AVIVO de sa région); enfin, il dit s’entendre «plutôt bien avec Jérôme Christen». Il ne saurait être accusé de venir renforcer le camp formé par la syndique Verte Elina Leimgruber et le PLR Étienne Rivier, souvent opposés aux deux Vevey Libre, Michel Agnant et Jérôme Christen. À deux contre deux, la voix de la syndique tranche. Ce qui revient, de fait, à ce qu’Elina Leimgruber décide seule, dans le conflit qui s’est cristallisé. La riposte des «Libres» pourrait être de sortir pour que le quorum ne soit pas atteint.

Médiateur informel

Ce n’est que dans ces cas que Michel Renaud pourra voter. Sinon, il sera présent en tant qu’observateur et pourra prendre part aux débats. Béatrice Métraux: «Nous pouvons imaginer que les autres élus feront appel à son avis de manière volontaire et consultative. Nous comptons sur son sens politique et son expérience pour parler avec tous les municipaux et leur rappeler qu’ils doivent œuvrer dans l’intérêt de la population.» «Sa mission informelle: jouer le médiateur pour renouer les liens entre les deux camps», glisse-t-on en coulisses. Pour rappel, une première médiation avait échoué. Les Veveysans espèrent que celle-ci portera ses fruits. (24 heures)