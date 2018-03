Le Dr Plume fait rêver ses jeunes patients sur le chemin du bloc opératoire

Mardi 13 mars, 8 h, Sophie attend sagement dans son petit lit de la chambre 11 occupée par trois enfants, dont le jeune Fabien, 10 ans et demi. La fillette de 8 ans et demi, qui réside à Choëx (VS), va subir dans quelques minutes une opération des végétations. À son chevet, ses parents Evelyne et Florian. Sont aussi présents, deux infirmiers, et surtout un curieux praticien.

Avec un drôle de chapeau sur la tête, un masque, un nez rouge, une blouse colorée et des chaussettes rayées, le Dr Plume de la Fondation Théodora va entrer en scène. Le clown accompagnera dans trente minutes la frêle Sophie de la chambre jusqu’au bloc opératoire, via couloirs et ascenseurs, puis, l’opération terminée, de la salle de réveil à la chambre 11.

Cette action initiée par la docteure Dominique Oestreicher est en fonction depuis cinq mois dans le service pédiatrie de l’hôpital d’Aigle (lire ci-contre). Ce programme d’accompagnement pré- et postchirurgical des Dr Rêves est une première dans le Canton de Vaud. «Il sera pérennisé à L’HRC unique quand il ouvrira en juillet 2019 à Rennaz», annonce Isabelle Buttet, infirmière cheffe du Service de pédiatrie HRC (Aigle et Vevey).

Dr Plume assiste les enfants tous les mardis, quatre en tout ce matin-là: «Le but est de les tranquilliser tout au long du processus.» Un des autres objectifs de la démarche «est d’assurer une sereine séparation d’avec les parents, que chacun puisse se focaliser sur autre chose que l’opération», souligne Dominique Oestreicher, médecin-cheffe anesthésiste.

Avec chaque bambin, à tour de rôle, Dr Plume construit une histoire onirique et individuelle, transformant le lit en carrosse, en traîneau. Pour Fabien, accompagné par sa maman Annick, plutôt détendue, ce sera une Porsche noire qui fonce à 300 km/h jusqu’au garage pour la réparer. C’est comme ça que le petit garçon de Collombey (VS) voit le bloc opératoire. Du reste, le personnel d’intervention reprendra l’image quelques minutes plus tard juste avant la séparation d’avec la maman.

«Des fées en vert»

Pour Sophie, le lit se mue en cheval. «Noir, avec des poils blancs», précise l’enfant. Dr Plume porte bien son nom. Avec beaucoup de douceur, de légèreté, il enveloppe Sophie dans un conte éphémère qui doit la faire rêver jusqu’à l’anesthésie. «C’est une journée spéciale pour toi. Tu vas voir, des fées habillées en vert vont s’occuper de toi.»

Ensemble, dans leur monde intérieur, insensibles à toute intervention extérieure, ils dessinent, se parlent, rient. Surtout quand Plume jongle avec les six peluches de la bambine. Evelyne et Florian, apparemment relax, sont aux anges. «C’est fantastique ce lien qu’il construit avec mon enfant. Il est génial», s’extasie Evelyne.

Sur les flancs de son destrier, Sophie, complètement immergée dans la fable, s’imagine dans une fleur, «une rose violette et bleue». Plume colle les dessins sur la tête de lit, pour que Sophie reste immergée dans son rêve et qu’elle le poursuive jusqu’à l’endormissement. Départ avec les infirmiers vers un château où vit «une reine avec une couronne», précise Sophie.

Après le convoi au bloc, Plume revient dans la chambre 11. C’est au tour de Fabien. Au volant de son lit Porsche, il appuie sur les pédales. Là encore, le clown de Théodora le tranquillise. Sans difficultés car le garçonnet est déjà très apaisé. «Il n’est pas en terrain inconnu, et moi non plus, car Fabien a déjà subi une narcose complète pour l’opération d’une hernie inguinale. Mais le travail du clown est un véritable plus, on n’a pas le temps de gamberger. J’aime beaucoup aussi l’interaction avec les infirmiers, ça fonctionne bien», confie plus tard Annick alors que son rejeton est déjà sur le billard.

Un peu avant 10 h, Sophie est de retour dans la chambre 11. Evelyne et Florian sont tout sourire. Leur fillette est en forme. Le chirurgien qui l’a opérée vient la voir et lui assure que si elle le désire, elle pourra «jouer au tennis samedi». L’enfant sourit, s’assoit au bord de son «lit-cheval», boit un peu. L’épreuve est finie. «Avant, j’avais le trac, mais le clown est rigolo et surtout hypergentil», conclut Sophie qui glisse alors doucement, et cette fois-ci naturellement, dans les bras de Morphée. (24 heures)