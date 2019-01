Le Grand Canal retrouvera une allure plus naturelle

Au premier coup d’œil, on pourrait croire à une 3e correction du Rhône miniature. Élargissement du cours d’eau, création de bras secondaires, revalorisation d’espèces végétales indigènes, aménagement de zones de détente à l’usage des promeneurs: le Grand Canal retrouvera bientôt un aspect plus naturel. Chef de la section Revitalisation des cours d’eau à la Direction générale de l’environnement, Olivier Stauffer nuance: «La correction du Rhône s’avérera autrement plus technique, notamment au niveau des digues. De plus, il n’y a pas beaucoup d’enjeux sécuritaires dans le chantier mené sur le Grand Canal, son gabarit actuel, qui sera légèrement augmenté, étant suffisant.»

Il n’empêche: les travaux qui démarrent ce mardi constituent le «plus long chantier de renaturation jamais mené dans le canton», indique le Département du territoire et de l’environnement (DTE). Large d’une quinzaine de mètres, le lit passera à 30 m. Un tronçon de 1,3 km, situé en aval de l’étang de Versvey au bas de la commune d’Yvorne, sera rendu à la nature grâce à ce chantier qui se poursuivra jusqu’en juillet. Soit un peu moins d’un neuvième du tracé de ce canal qui prend sa source à la hauteur de Saint-Triphon, coule parallèlement au Rhône et se jette dans le Léman à Noville. «Ce chantier faisant partie des priorités de la planification, il s’est concrétisé grâce à une opportunité foncière, explique Olivier Stauffer. Les Communes d’Yvorne et Corbeyrier ont accepté de mettre à disposition deux parcelles longeant le cours d’eau.»

Trait d’union pour la faune

Creusé dès le milieu du XIXe siècle, colonne vertébrale du réseau de drainage de la basse plaine du Rhône, le Grand Canal est aussi un important élément de liaison pour la faune aquatique et terrestre de la région, souligne le DTE. Batraciens et autre petite faune seront les principaux bénéficiaires des améliorations prévues. Tout comme les martins-pêcheurs: des falaises pour leur nidification seront aménagées. Le chantier, estimé à 1,6 million de francs dont 65% à charge de la Confédération, sera également l’occasion d’enterrer la ligne électrique existante. Romande Énergie contribuera à hauteur de 500 000 francs.

Selon Olivier Stauffer, la création de ces biotopes constituera un premier relais écologique, en attendant le grand chamboulement de la plaine amené par la 3e correction du Rhône. D’autres mesures de renaturation devraient être prises sur certains affluents du Grand Canal, à terme. «Et des synergies seront possibles avec les travaux de Rhône III. Par exemple dans le secteur des Îles des Clous à Ollon, où les deux cours d’eau sont proches et où un élargissement du Rhône est prévu.»

Au-delà de ces interventions d’ampleur, le Canton réfléchi à un entretien plus minutieux des berges du canal. «Aujourd’hui, la végétation est broyée sur tout le tracé, décrit Olivier Stauffer. Une étude vise à amener une gestion différenciée, en réservant certains secteurs à la fauche ou en pratiquant le broyage là où cela est nécessaire, mais de manière parfois moins régulière. La faisabilité financière fait également l’objet de cette étude en cours.» (24 heures)