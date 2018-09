Le Magic Pass dope la fréquentation estivale

«Vous pouvez faire tout le marketing que vous voulez, si le beau temps n’est pas au rendez-vous, les gens ne viendront pas.» Le directeur de Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette (TLML) SA a été bien servi par Jean Rosset. Au cours de l’été écoulé, la télécabine de la Berneuse a transporté 42 000 personnes, soit une progression de 35% par rapport à 2017. Le chiffre d’affaires de TLML augmente de 4,7%. Celui du restaurant tournant, propriété de la société, suit la même tendance et bondit de 25%. À noter que la comparaison a ses limites puisqu’une baisse de fréquentation avait été enregistré l’été précédent, marqué par un temps pluvieux.

Outre la météo, deux autres ingrédients ont permis à TLML de séduire les touristes: l’exposition en plein air Ailyos, qui s’est ouverte début août sur l’entier de la destination Aigle-Leysin-Col des Mosses, et l’extension à l’été du Magic Pass. Cette dernière, relève Jean-Marc Udriot, «a amené 23% des 42 000 passagers».

Le sésame a également permis à TLML de boucler un hiver réussi, marqué par de fortes chutes de neige mais aussi par des tempêtes et des week-ends peu ensoleillés. Les pistes de Leysin et des Mosses totalisent 295 000 journées-skieur, soit une hausse de 2,35%. C’est le secteur des Mosses-La Lécherette qui connaît la plus forte progression (+3,44%) et pour cause: l’arrivée précoce de la neige a permis une ouverture plus longue du domaine. «Il est encore difficile de dire dans quelle mesure le Magic Pass contribue à cette augmentation, analyse Jean-Marc Udriot. Nous avons vécu un hiver très riche en neige. Il faudra attendre trois saisons pour que «l’effet météo» soit lissé dans le temps.»

L’entreprise se prépare en tout cas pour assurer l’état de son manteau neigeux à terme. Alors que ses installations d’enneigement mécanique sont en pleine rénovation sur le secteur de Chaux-de-Mont en vue des Jeux olympiques de la jeunesse, l’extension sur le domaine des Fers et aux Mosses est en préparation. Son financement devrait en large part être assuré par des fonds cantonaux, dans le cadre du quatrième et dernier crédit Alpes vaudoises 2020. Une demande en ce sens sera déposée fin octobre auprès du Conseil d’État. (24 heures)