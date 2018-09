«Le Monde» vante Lavaux et le chasselas

C’est d’abord la proximité qui a frappé la journaliste du quotidien «Le Monde», dans son article paru le 7 septembre. «C’est presque trop facile de s’y rendre: les vignes sont à quinze minutes en train du centre-ville et, en une demi-journée, on peut y aller pour acheter du vin et rentrer à l’hôtel.» Ainsi, Lavaux devient le vignoble de Lausanne. Ce n’est pas un hasard, quand on sait que c’est l’inscription, en mars 2018, de la ville dans la liste des Great Wine Capitals, aux côtés de Bordeaux et de Porto, qui a attiré la journaliste sur les coteaux inscrits à l’Unesco.

Le périple est raconté en commençant par le «petit train de banlieue» qui dépose la rédactrice à Grandvaux, où les feuilles de vigne «effleurent le quai». Elle invite ensuite ses lecteurs à descendre vers le lac, «en croquant le raisin qui dépasse». Puis vante par le menu les Épesses («notes de mirabelle et d’abricot frais»), Saint-Saphorin («le silex frappé»), Dézaley («une pointe de miel») et Calamin («une épaisseur insoupçonnée, de l’allonge»). Une ode au «chasselas fendant roux», dont la réputation dans l’Hexagone n’est «pas formidable».

La balade se termine au bord du lac, où le retour en bateau vers la «grande capitale vinicole» est encouragé, pour observer le reflet du vignoble inscrit dans l’eau. «Même sans boire de vin, la promenade est des plus enivrantes.» (24 heures)