Le Musée suisse du jeu ne sert pas qu’à s’amuser

On joue plus qu'avant

«Aujourd’hui, on joue bien davantage qu’il y a trente ans», constate Ulrich Schädler, directeur du Musée suisse du jeu. Il impute cette tendance à deux phénomènes de société. Le plus récent est celui qui, depuis peu, incite les gens, de plus en plus soucieux de mieux équilibrer leur vie, à opter pour plus de temps libre, et donc de loisirs et de jeu. Le second est l’avènement du numérique: «Observez le nombre de personnes qui jouent sur leur smartphone! Une tendance qui s’inscrit à la suite des premiers jeux préprogrammés sur les ordinateurs.»



La télévision suit le mouvement en proposant de plus en plus de quiz, de compétitions ludiques et d’émissions de télé-réalité qui relèvent aussi du jeu, poursuit le directeur. Il pointe aussi la variété et l’excellente qualité des jeux proposés dans les magasins, à l’exemple des pions du jeu de plateau Hâte-toi lentement, dont certains sont quasi devenus des objets d’art.



Mais ce goût pour le jeu a toujours fluctué dans l’histoire, nuance Ulrich Schädler: «Durant les périodes marquées par l’éthique protestante, le jeu était considéré comme une perte de temps et d’argent, futile et inutile. Un jeu devait alors être avant tout instructif, voire, peut-être, amusant.»