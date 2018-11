Le Pays-d’Enhaut appelle ses hôtes à la rescousse

Serrées au niveau du porte-monnaie, les trois Communes du Pays-d’Enhaut envisagent de se tourner vers leurs hôtes pour étoffer les ressources de leur Fonds d’équipement touristique (FET). Alimenté chaque année par une partie des taxes encaissées auprès des hôtes de la vallée, ce pot commun contribue occasionnellement aux infrastructures sportives et de loisirs, remontées mécaniques, piscine, patinoire ou musées, tout en apportant son écot à des manifestations comme les Festival de ballons ou Au Pays des Enfants. Une manne aujourd’hui insuffisante pour assurer le développement des équipements de divertissement.

Ces prochaines semaines, les Conseils communaux de Rougemont, de Rossinière et de Château-d’Œx seront donc consultés pour augmenter taxes de séjour et taxe sur les résidences secondaires avec pour objectif de renflouer ce FET et d’y puiser régulièrement dès 2021 de quoi préserver une offre au goût du jour.

«Nos résidents primaires passent à la caisse via l’impôt et on ne peut plus tabler sur cette ressource, argumente Eric Grandjean, syndic de Château-d’Œx. Nous nous tournons donc vers nos hôtes, partant de l’idée que ces infrastructures leur profitent également.» La taxe de séjour par personne et par nuitée grimpera de 50 ct. à 1 fr. 50 selon la catégorie d’hébergement alors que la taxe sur les résidences secondaires prélèvera 0,19% de la valeur d’estimation fiscale du logement, au lieu de 0,15% actuellement. Soit 1900 francs par an pour un chalet évalué à 1 million.

Élus et responsables du tourisme sont conscients que la pilule ne sera pas facile à faire avaler. Mais ne redoutent pas un effet repoussoir pour autant: «Ces taxes n’avaient plus évolué depuis dix ans, plaide Frédéric Delachaux, directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme. Pour les gens hébergés en hôtellerie ou para-hôtellerie, on se retrouvera dans des prix correspondant au marché actuel. Pour les résidents secondaires, cela sera plus lourd, mais on réfléchit à un petit «plus» à proposer aux hôtes, non pas comme compensation, mais comme remerciement. Cela pourrait être une offre comme le Pass d’Enhaut développé l’an dernier, qui permet aux personnes en séjour de bénéficier de réductions sur des produits touristiques.» (24 heures)