Le Régional a rendez-vous avec ses créanciers

L’hebdomadaire gratuit «Le Régional» est en sursis concordataire, annonce la «Feuille des avis officiels» de mardi. Une assemblée des créanciers est prévue à Lausanne le 17 janvier. Il sera question d’un état des lieux des factures en souffrance et d’un arrangement pour assurer la pérennité du titre.

Ce dernier – distribué dans 126'000 ménages entre Lausanne et le Chablais – a annoncé récemment un plan de recapitalisation et l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire dont il espère une bouffée d’oxygène: ESH Médias, société fondée par Philippe Hersant, du groupe français éponyme, dont elle est juridiquement indépendante. Elle édite plusieurs titres en Suisse, dont «Le Nouvelliste», «La Côte» et «ArcInfo». Dès le 1er janvier, ESH Médias imprimera «Le Régional» dans son centre de Monthey et gérera le secteur annonces. Son taux de participation au capital n’est pas communiqué.

Stéphanie Simon, directrice de la publication basée à Vevey, ne tient pas à préciser l’état des créances à ce stade. «La procédure de sursis demande de la discrétion afin de protéger les intérêts des créanciers et pour garantir la plus grande équité entre eux», justifie-t-elle.

«Tamedia se retrouve aujourd’hui dans une situation très délicate»

Tamedia, éditeur de «24heures», compte parmi les principaux créanciers. Il est question de frais d’impression à Bussigny, où l’hebdomadaire est encore imprimé jusqu’à la fin de l’année. Pour quelles sommes? L’ancien actionnaire du «Régional» jusqu’en 2015 n’entend pas préciser. «Nous ignorons tout, pour le moment, de la situation générale d'endettement de la société ou de la proposition d'arrangement qui va être faite. Tamedia n'a donc pris encore aucune décision et attend la première assemblée des créanciers. Cela étant, le centre d'impression de Tamedia est aussi mis en difficulté lorsque des problèmes d'encaissement de ses prestations se posent, comme dans le cas du «Régional», selon Simon Koch, porte-parole du groupe pour la Suisse romande.

Tamedia n'est-il pas dans une situation paradoxale? En maintenant sa créance, il pourrait être considérée comme un des fossoyeurs du titre; en l'abandonnant, il favoriserait un gros concurrent. «Tamedia se retrouve aujourd’hui dans une situation très délicate à différents égards, reprend Simon Koch, alors même qu’il s’était montré disposé à trouver des solutions d’avenir avec «Le Régional» qui auraient logiquement intégré le règlement des dettes en cours.»